Los trucos y los tratos

«Empezó siendo una tontería, pero se ha convertido en uno de los juguetes favoritos de mi hijo», explica Pedro, padre de un niño de cinco años de Madrid. «Jugamos en familia y me recuerda a cuando yo veía de pequeño con mis padres el Un, Dos, Tres».

Pedro reconoce que se ha obsesionado un poco para que su peque tenga las series completas, así que se dedica a rastrear webs de segunda mano para ver si puede intercambiar los que tiene repetidos con otros progenitores. «Hay padres con los que haces intercambios de muy buen rollo. Y otros que te piden dinero por el muñequito que te falta a ti. Me niego a pagar ni tres euros por algo que cuesta 70 céntimos. Me harta y no lo entiendo, me parece especular con cosas infantiles», critica.

Kid Kazoom, por 60 euros

Raquel es otra mamá enganchada a los Superzings y con inmensas ganas de que su hijo tenga toda la colección. Se escandaliza al ver que hay quien pone a la venta uno de los muñequitos más difíciles de conseguir -el héroe Kid Kazoom y su coche dorado- por 60 euros. En su afán por encontrar un Superzing con forma de helado (el único que le falta para completar la serie número cuatro), Raquel se topó con un padre que lo tenía. «Me contestó que tenía varios y que si le pagaba tres euritos me lo llevaba. Me sentó fatal. Prefiero gastarme 100 euros hasta dar con el dichoso helado a que alguien se lucre con cosas de niños».

Aprender a gestionar // Hay otras mamás, como Mónica, que no ha entrado -ni jamás lo hará- en páginas de segunda mano para ver si encuentra las figuritas. Su hijo es feliz con los que tiene. «Me parece un buen juego. Es la primera vez que presta atención a no perder nada. Los guarda bien en su caja y tiene cuidado de que no se estropeen. Ejercita la atención y la memoria. Le sirve para desarrollar la imaginación porque monta mil historias. Aprende a negociar y gestionar la relación con otros niños al cambiarlos. Son como los cromos de nuestra época», explica.

Cierto. La generación EGB tuvo sus cromos coleccionables. Pero ¿alguien se imagina a un padre de los años 80 comprando por 5.000 pesetas el único cromo de Jacky que le faltaba a su hijo?

Algunos padres, sin embargo, reconocen que con los cromos de ahora pasa algo parecido a lo que ocurre con los Superzings. Siempre hay algunos muy difíciles de conseguir que hay que pagar a precio de oro.

La avidez con la que algunos progenitores quieren satisfacer a sus hijos para que completen la serie de turno de Superzings les han convertido en expertos en palpar los sobres. Dedican tiempo a manosear el paquetito para descartar, por la forma del muñeco, los que tienen repetidos. Otros entran en los supermercados, cogen disimuladamente un sobre y lo abren sin que nadie les vea. Si es un muñeco repetido, lo abandonan. Si no, se lo quedan.