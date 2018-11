Tráfico prohibirá por decreto que los patinetes eléctricos vayan por aceras

La Dirección General de Tráfico trabaja en un real decreto para impedir que los patinetes eléctricos circulen por la acera y para establecer una velocidad máxima para ellos de 25 kilómetros por hora. El anuncio de la DGT se produce después de que este miércoles trascendiera la muerte de una anciana de 92 años tras ser atropellada por un patinete eléctrico en Esplugues de Llobregat.

Como ya avanzó este periódico, Tráfico trabaja en una normativa básica estatal que posteriormente podrán ampliar los ayuntamientos. La idea de la DGT es que los usuarios de estos patinetes no necesiten un permiso de conducción, al ser catalogados como vehículo de movilidad personal con propulsión eléctrica, pero sí que deban someterse a controles de alcoholemia y drogas, como los conductores de automóviles.

La prohibición de que los patinetes eléctricos y vehículos similares circulen por las aceras está muy en sintonía con la normativa que ya rige en la ciudad de Barcelona. De acuerdo con el reglamento de la capital catalana, estos ciclos tiene que ir por los carriles bici y solo los juguetes infantiles como las denominadas 'hoverboard' pueden hacerlo por las aceras.



En este sentido, estas indicaciones también van muy en consonancia con las diferentes categorías que prevé establecer la DGT y que en algunos casos obligarán a matricular ciertos patinetes eléctricos de mayor peso y dimensiones.

La DGT ya emitió una instrucción sobre "vehículos de movilidad personal" (VMP) en el 2016 en la que destacaba que no podían ser asimilados a los peatones ni ser considerados vehículos a motor.

Partiendo de esa base, se señalaba que los VMP pueden ubicarse físicamente "en la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local", pero dejaba en manos de los ayuntamientos autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones que consideraran necesarias.

Al no ser vehículos a motor, añadía, no requieren de autorización administrativa para circular - "hasta que no se regule definitivamente, no cabe exigir al usuario la titularidad de permiso o licencia de conducción"- y tampoco un seguro obligatorio.