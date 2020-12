Todos los países de la UE empezarán a vacunar contra el covid-19 a partir del domingo 27 de diciembre

Los Veintisiete países de la Unión Europea empezarán a vacunar a su población contra el coronavirus a partir del próximo domingo 27 de diciembre. Así lo ha confirmado este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, poco después de que el ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, avanzara la noticia.

En un mensaje en Twitter, acompañado de un vídeo sobre la campaña de vacunación en la UE, Von der Leyen anuncia que "los días 27, 28 y 29 de diciembre la vacunación empezará en toda la Unión Europea". "Protegemos juntos a nuestros ciudadanos. Somos más fuertes juntos", añade el mensaje en alusión a que la vacunación empezará simultáneamente en todos los países de la Unión.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL