Un tiroteo obliga a cerrar una zona comercial en el Black Friday

La policía en Nueva Jersey evaluaba ayer un vídeo de seguridad sobre un tiroteo ocurrido en un centro comercial durante el esperado Black Friday, uno de los días de mayor movimiento del público en las tiendas, que dejó una persona herida y sembró el caos entre los clientes. El incidente, que dejó a un hombre con herida de bala en una muñeca y que no ha sido identificado, ocurrió a las ocho de la noche entre dos tiendas en un pasillo del centro comercial The Mills, en la ciudad de Elizabeth. Imágenes en las redes sociales mostraron a los clientes corriendo través del centro comercial y en el estacionamiento, mientras otros gritaban «escóndanse, están disparando». De acuerdo con la policía, la víctima no está cooperado con la investigación para poder identificar a la persona que disparó, señalan medios locales. El incidente causó que el centro comercial fuera evacuado y cerrado temporalmente.