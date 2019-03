¿Tienes cuenta en ING? Cuidado con este timo

Cada vez son más las estafas vía redes sociales que utilizan el nombre de empresas para robar datos. La Guardia Civil alerta ahora de que se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos de tipo 'phishing' que suplantan a la entidad bancaria ING, con el objetivo de robar las credenciales de acceso de los usuarios que pinchen en el enlace. Para ello, utilizan como excusa que el usuario debe actualizar sus datos personales para poder continuar usando la banca electrónica.

📣Detectada campaña de emails 📩 (#phishing) que suplantan a ING para robar las credenciales. Piden actualizar los datos personales para poder continuar usando la banca electrónica. Si has accedido al enlace y facilitado información contacta con ING. ➕👇https://t.co/9KyLi1D9zN pic.twitter.com/JAzBetAxps — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 20 de marzo de 2019

Si has recibido un correo de estas características, accedido al enlace y facilitado tus datos de sesión, así como información personal y bancaria, debes contactar lo antes posible con ING para informarles de lo sucedido.

Para evitar fraudes de tipo 'phishing' lo recomendable, siempre, es no abrir correos de usuarios desconocidos que no hayas solicitado, elimínalos directamente y no contestes en ningún caso. Además, es necesario tener precaución al pinchar en enlaces y descargar ficheros adjuntos de correos, aunque sean de contactos conocidos.