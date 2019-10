¿Tienes cuenta en Amazon? Ojo con este correo

Nueva alerta sobre ciberdelincuencia. Las fuerzas de seguridad han avisado a través de Twitter de que circulan correos electrónicos que no son más que un intento de estafa en el que se suplanta a la compañía estadounidense de comercio electrónico Amazon. El timo en cuestión, como todos los del tipo 'phishing', persigue robar datos para suplantar la identidad de las víctimas y acceder fundamentalmente a las cuentas bancarias.

En este caso, se pide al usuario que reactive su cuenta de Amazon o en el plazo de 24 horas se le anulará la suscripción. Para ello redirigen a una página en la que si se introducen los datos personales los ciberdelincuentes los podrán utilizar con fines delictivos.

Lo recomendable, siempre, es no abrir correos de usuarios desconocidos que no se hayan solicitado. Lo mejor, eliminarlos directamente y no contestar en ningún caso. Además, siempre es necesario tener precaución al pinchar en enlaces y descargar ficheros adjuntos de correos, aunque sean de contactos conocidos.

La plataforma Amazon, en su página de atención al cliente, tiene un apartado en el que ofrece consejos sobre este tipo de estafas.