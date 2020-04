Test masivos a pie de calle

La adquisición y el reparto de test por las diferentes comunidades autónomas y departamentos de salud ha permitido comenzar a hacer pruebas de forma masiva a pie de calle en departamentos como el del Hospital de la Malvarrosa de Valencia, por cuya puerta han pasado este sanitarios que llevan semanas en cuarentena, ciudadanos contagiados y también otros que simplemente han presentado síntomas.

Este último es el caso de Pepe Bernat que es basurero y que al acudir el pasado viernes al médico con tos le mandaron a casa. No me dejaron pasar, me pidieron el SIP, me enviaron a casa y me dijeron que no fuera a trabajar hasta que me llamaran para hacerme el test y el martes me dijeron que fuera hoy. La verdad es que ha sido bastante rápido, explica a EL PERIÓDICO.

No todos estaban tan contentos y aquellos que han estado más de un mes con síntomas contradictorios estaban especialmente enfadados por la tardanza.

El procedimiento para todos es el mismo, una primera prueba sanguínea de la que se tienen resultados en 15 minutos y una toma de muestras nasal y en la garganta que servirá de confirmación y de las que ya les deben informar sus médicos de cabecera en un par de días.

Pepe cuenta que lleva con tos desde principio de la pandemia pero también que es algo habitual en él porque soy muy fumador. En este tiempo no ha dejado de trabajar. Iba con el camión, tosiendo y fumando, admite en una cola de vehículos que por momentos ha sobrepasado la veintena y que ha sido constante toda la mañana.

Mucho peor lo ha pasado Iván Castillo, que trabaja en un supermercado y que el 14 de marzo cayó enfermo. Al día siguiente me puse con mucha fiebre, no me podía tener en pie y como Emergencias no respondía me fui a Urgencias, relata aún algo asustando. Una locura, sentencia.

Después todo fue mejor. Me remitieron a una doctora, me volví a casa y todos los días me llama a preguntar como voy. Llevo ya un par de semanas sin fiebre pero con algunas secuelas porque he perdido mucho peso, explica. En su caso, le llamaron ayer mismo para que acudiera a este doble test.

Hasta hace poco eran los sanitarios dependientes del departamento de salud en el que se engloba este hospital los que acudían a su parking y, muchas veces, sin ni si quiera bajar del coche se sometían a las pruebas y volvían a sus casas a continuar con la cuarentena pero ahora ya las convocatorias son también para ciudadanos de los que se tiene constancia que tienen el COVID 19 y otros sólo con síntomas.

Según informó este miércoles, la Generalitat, en la Comunidad Valenciana se han hecho hasta el martes 78.885 pruebas con resultados negativo, de las que casi sesenta y siete mil han sido PCR y unas doce mil los llamados test rápidos.

Si entre el 12 de marzo y el 12 de abril se realizaron unas veintisiete mil pruebas con resultado negativo, sólo en los últimos diez días ha habido cincuenta mil más, lo que da una idea del incremento del ritmo en la realización de test.

El Ministerio de Sanidad confirmó la semana pasada que se había doblado la capacidad de hacer test, que había pasado de veinte mil diarios a más de cuarenta mil, aunque llegó un mes después de que lo solicitara la OMS.