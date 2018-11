Teresa Ribera: 'Ahora me compraría un híbrido'

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se compraría "un vehículo híbrido" si ahora tuviera que cambiar de coche. "No hay que adelantar decisiones", ha advertido, en referencia al borrador de la ley de Cambio Climático que prevé la prohibición de matricular en España 2040 los vehículos de gasolina, diésel e híbridos. "Si tuviera enchufe en el garaje me compraría un eléctrico, pero como no lo tengo, un híbrido", ha señalado.

Ribera ha destacado que el plazo de 22 años es "razonable" para abordar la reconversión del sector hacia el coche eléctrico, con la ayudas y el acompañamiento que se acuerden en las conversaciones que se mantienen con el sector. En esas más de décadas los consumidores pueden llegar incluso a cambiar de coche dos veces.

Tampoco el 2040 es el fin del coche de combustión. "Dejarán de matricularse pero se podrán vender entre privados", ha señalado la ministra, que ha recordado será en 2050 cuando se quiere que dejen de circular.

Ribera ha contado como una señora le interpeló sobre que iba a hacer ahora con su coche de gasolina que se acababa de comprar y ella le respondió que salvo que sea un coche de colección no creía que iba a durar lo que falta para el 2050.