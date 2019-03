Tensión en Vallecas por la muerte de un hombre apuñalado en una pelea "por un perro"

Vecinos de Puente de Vallecas, que el pasado lunes ya protagonizaron una protesta espontánea, han advertido de la realización de concentraciones diarias si no se van del barrio los "asesinos" del hombre de 64 años que murió apuñalado este pasado domingo. Así lo han manifestado algunos de los vecinos que ya se concentraron en el barrio del Pozo del Tío Raimundo, donde ocurrieron los hechos, y se acercaron a la vivienda de los presuntos autores del apuñalamiento.

Las protestas se producen después de que un hombre de nacionalidad española, de 64 años, falleciera el pasado domingo como consecuencia de una herida por arma blanca en el cuello y otros tres hombres resultaran heridos tras una pelea "por un perro", según han explicado fuentes de la Policía Nacional.

Así, este lunes por la tarde varios vecinos se concentraron en una plaza del barrio al grito de "asesinos" y con consignas como "fuera los asesinos del barrio", en referencia al supuesto autor del apuñalamiento y su familia, de etnia gitana. Más tarde, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de Policía Municipal tuvieron que rodear la vivienda del supuesto autor del apuñalamiento porque los vecinos empezaron a concentrarse y llegaron a provocar daños en furgonetas y coches aparcados en la calle frente a la vivienda.

LA VERSIÓN DE LA FAMILIA IMPLICADA

Por otro lado, los familiares del presunto asesino han asegurado este martes en declaraciones a Telemadrid, que "no tienen nada que ver" y que estos hechos se producen porque los vecinos son "racistas" y les odian.

Así, los vecinos aseguraron que tienen miedo a la familia, frente a lo que ellos se defienden diciendo que "es mentira" y que llevan 40 años viviendo en ese barrio. Además, han señalado que no se piensan marchar de Vallecas y que solo son "cuatro" los que se han manifestado frente a su casa.

En este sentido, la Asociación Vecinal de El Pozo ha señalado en un comunicado que el barrio es "un ejemplo de cooperación y tolerancia" y que no están dispuestos a tolerar la violencia.

Así, para tratar el asunto varios representantes de la asociación y de otras asociaciones vecinales del distrito, junto con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), se reunirán la tarde de este martes con la Junta Municipal y con su concejal presidente, Paco Pérez. El encuentro contará, además, con la presencia de la Policía Nacional y Municipal para tratar los problemas de seguridad en el distrito.

INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN VALLECAS

El Ayuntamiento de Madrid está definiendo la ubicación de las cámaras de videovigilancia de Vallecas para instalarse "en breves meses", ha contestado este martes el coordinador de Seguridad, Daniel Vázquez, en la comisión de Salud, Seguridad y Emergencias.

La concejala del PP Carmen Castell ha llevado a la comisión la instalación de las cámaras cuando ha pasado "un año" desde que Delegación de Gobierno las autorizó. Mientras tanto los vecinos de barrios de Puente de Vallecas como Monte Igueldo o Puerto Rubio "tienen miedo de salir de casa". Están "desesperados" por sucesos como el tiroteo en Peña Prieta, el asesinato del hombre de 64 años y una peligrosa huida registrada este lunes.

"La desesperación les hace movilizarse y pedir un consejo extraordinario de seguridad. ¿A qué esperan para instalar las cámaras?", ha preguntado Castell, que ha llevado a la comisión las "reyertas, tiroteos, acuchillamientos, okupaciones y narcopisos" que se dan en Vallecas, problemas que "no se solucionan andando de puntillas porque esto no es un juego de bailarinas".

Vázquez ha contestado que por la alta complejidad técnica del proceso no se pueden marcar tiempos concretos para añadir, a renglón seguido, que los sucesos que ha relatado la edil son "puntuales". El coordinador ha recordado además que el Ayuntamiento no es el único responsable en la instalación de las cámaras porque en la seguridad ciudadana son "corresponsables con la Jefatura Superior". A eso ha unido que las cámaras "son un elemento más de seguridad pero no el principal para prevenir hechos delictivos".