Temor a un otoño complicado

El fuerte aumento de los nuevos contagios de coronavirus que acaba de convertir a España en el país con más casos en Europa Occidental preocupa a la comunidad científica, que empieza a temer un otoño complicado, con la vuelta a cole y regreso a los puestos de trabajo de por medio.

Veinte prestigiosos especialistas en salud pública y epidemias españoles publicaron ayer una carta en la revista científica The Lancet en la que exigen la realización de una auditoría independiente con expertos nacionales e internacionales para analizar los factores que convirtieron a España en uno de los epicentros de la pandemia, pese a disponer de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Su interés no es arquelógico, sino apegado a la realidad. Creen que el informe contribuiría «a estar más preparados para futuras pandemias, prevenir muertes prematuras y construir un sistema de salud resiliente, con la evidencia científica como base». La carta ha recibido el apoyo de decenas de sociedas científicas y médicas y, por el momento, la callada por repuesta del Gobierno. El informe que reclama la misiva podría contribuir a explicar, por ejemplo, porque España es el país de su entorno que más problemas está experimentando tras el confinamiento. No se trata de buscar culpables ni politizar los resultados, sino de encontrar los fallos para que no se repitan, según los firmantes.

En la última semana se han diagnosticado un promedio de 2.954 nuevos casos al día, frente a los 2.028 de la semana anterior, un aumento del 50%. El balance de ayer del Ministerio de Sanidad marcó nuevos récords respecto a los últimos meses.