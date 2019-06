"Te voy a hacer hetero a hostias": la amenaza homófoba en un local de Barcelona

Jueves por la noche en un McDonalds de Barcelona. Un grupo de amigos que habían estado en el pregón del Pride acude a comerse una hamburguesa, pero se topan con un hombre que la toma con uno de ellos recriminándole la forma de vestir: "Que te cortes, que estás en un sitio público", le dice, ante lo que él responde: "Por qué tengo que aguantar que un chaval me diga que no puedo vestir así".

Desde Pride! estamos completamente indignados con el grave episodio de homofobia sufrida ayer en un establecimiento cercano al pregón de ayer en Pza Universitat. Todo nuestro apoyo a la víctima y animamos a hacer la correspondiente denuncia al @OCL_H 🏳️‍🌈 #Niunpasoatras https://t.co/s85UVFpmtm — PRIDE Barcelona (@PrideBarcelona) 28 de junio de 2019

Delante del personal de seguridad, el hombre amenaza con pegarle después de que el joven le diga que está celebrando el Día del Orgullo. "Me da igual, también es el día de soltar hostias. ¿Quieres ver cómo te las suelto? Te voy a hacer heterosexual".

Ante la amenaza, el joven trata de explicarle que él solo va a por una hamburguesa: "Me siento, me la como y no me tienes que decir nada. Yo no te he dicho nada a ti". Ante lo que el agresor responde: "Me faltas el respeto por vestir así en un sitio público. Más habiendo niños pequeños".

Los Mossos d'Esquadra ya han comenzado a investigar lo sucedido y ya han identificado tanto al agresor como a la víctima, que de momento no ha querido presentar una denuncia formal, aunque los Mossos mantienen sus gestiones de investigación.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha condenado este viernes la agresión verbal homófoba y ha garantizado que el Ayuntamiento estará al lado de la víctima, a la que ha ofrecido apoyo jurídico

El vídeo ha sido compartido por @paleo_20 en Twitter, que dice ser amigo del joven agredido. "Es irónico que esto pase el día del pregón del Pride pero hay que seguir luchando contra estos actos".