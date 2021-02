Superhéroes y villanos animan a los norteamericanos a llevar mascarilla contra el covid

"Sé un héroe, usa mascarilla". Con este eslogan, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos han difundido un vídeo en el que enmascaran a personajes del cine para #EnmascararAmérica (#MaskUpAmerica).

En las imágenes, se puede ver a personajes del mundo del cómic, como la Mujer maravilla o Flash, junto a personajes como el Neo (Keanu Reeves) de la saga Matrix, el mago Harry Potter o la pareja formada por Rick Blaine (Humphrey Bogart) e Ilsa Lund (Ingrid Bergman) de 'Casablanca' llevando máscaras para protegerse del coronavirus.

Be a Hero. Do your part to slow the spread of #COVID19:

• #WearAMask

• Stay 6 feet apart

• Avoid crowds and poorly ventilated spaces

• Wash your hands often

Learn more at https://t.co/tt49zOEC8N. #MaskUpAmerica pic.twitter.com/ymVQhHdxOr