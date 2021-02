El sorprendente traslado de una casa victoriana en San Francisco

Esta casa de estilo victoriano, edificada en 1880 y conocida popularmente como 'The Englander House', protagonizó un curioso momento que ya se ha hecho viral en redes sociales. Centenares de curiosos y de medios de comunicación difundieron el momento en que esta edificación era trasladada a siete manzanas de su ubicación original en San Francisco, el pasado domingo.

La enorme vivienda de unos 480 metros cuadros, color verde pálido y de dos plantas fue transportada sobre una plataforma hidráulica con ruedas que era arrastrada por un camión.

El último traslado similar fue en 1979

La operación, que requirió de numerosos operarios, grúas y otras maquinarias, fue seguida casi milimétricamente por curiosos y numerosos transeúntes que no daban crédito al toparse con una casa que cruzaba la esquina y que más adelante difundieron las fotografías y videos de la enorme edificación en redes sociales.

El portal Hoodline ha detallado que un traslado de estas características no se presenciaba en San Francisco desde hace más de 40 años, cuando en noviembre de 1974 fueron trasladadas 14 casas. Anteriormente, este tipo de prácticas eran muy comunes entre los constructores para dar pasos a nuevos desarrollar.

Para preparar el recorrido fueron retirados parquímetros, parte del alumbrado público y algunas líneas eléctricas, señaló la publicación SFGate.

Nothing to see here, just a historic San Francisco Victorian home coming down the street! Today it?s being moved 6 blocks for more than $400,000. It?s old location near Turk and Franklin will soon be home to more than 60 apartments. @abc7newsbayarea Courtesy: Lehoa Nguyen pic.twitter.com/3ztOAtaVRU J.R. Stone (@jrstonelive) 21 de febrero de 2021

La casa, detalla la publicación, fue diseñada a medida por el arquitecto alemán Wildrich Winterhalter, y vendida en 2013 a un desarrollador por 2,6 millones de dólares, interesado en construir condominios en el terreno baldío contiguo a la construcción.

Tim Brown, el propietario de la vivienda de seis dormitorios y tres baños, aseguró al portal Hoodline que la casa fue reubicada al lado de otro edificio que albergó durante más de 60 años una funeraria. La intención, dijo, es preservar ambas edificaciones.