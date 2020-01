Solo el 9% de los menores tutelados en centros vuelven con sus familias

Solo el 9,2% de los niños y adolescentes tutelados que salieron de los centros de menores en 2018 en España lo hicieron para volver con sus familias ya que, pese a que la reintegración familiar es la mejor opción, estas familias son «las grandes olvidadas» y reciben poca ayuda del sistema de protección. Solo 1.774 de los 19.051 chicos que salieron de los centros de menores en 2018, último año del que hay estadísticas del Ministerio de Sanidad, lo hicieron para regresar con sus familias.

El 21 % abandonó el centro al cumplir la mayoría de edad y un 4,2 % para ser acogidos por otra familia o por algún miembro de la suya.

«Las familias de origen son muchas veces las grandes olvidadas del sistema de protección y reclamamos medidas para apoyarlas» y que puedan así superar la situación que provocó la separación y recuperar la tutela de sus hijos, explicó a Efe la portavoz de Aldeas Infantiles SOS, Mónica Revilla. «El apoyo a los niños privados del cuidado parental también implica trabajar con sus familias de origen», añadió, y reconoció que hay casos en los que las dinámicas de estas familias hacen muy difícil el retorno, pero también otros en los que, con los recursos necesarios, «se podría hacer mucho más» para facilitar esa reunificación.

Para Aldeas Infantiles y Save the Children con quien está mejor un niño es con su familia, pero las situaciones de desamparo requieren la intervención de la Administración para garantizar su bienestar. «El Comité de Derechos del Niño recomienda que siempre esté con su familia a no ser que haya causas suficientes que por su interés superior recomienden que sea alejado de ella. (...) El desamparo debe ser siempre la última opción pero, por supuesto, se debe poner en marcha cuando la integridad del menor está en riesgo», destacó Carmela del Moral de Save the Children.