Los sindicatos denuncian que los protocolos de seguridad no han funcionado en Tarragona

CCOO y UGT denuncian que el plan de prevención de riesgos químicos (plan SEPQCAT) no ha funcionado tras la explosión ocurrida en la petroquímica de Tarragona. Las centrales señalan que no han saltado las alarmas de confinamiento en los tiempos establecidos, algo que ambos sindicatos afirman que ya había denunciado en reuniones anteriores con la Generalitat.

Las centrales solicitó una reunión de urgencia con la Generalitat en julio del 2019, a la que asistieron los departamentos de Interior, Treball y Empresa, tras un accidente laboral en la empresa Carburos Metálicos, ubicada en La Pobla de Mafumet (Tarragona). En este siniestro murió un trabajador y otro resultó herido de gravedad. CCOO y UGT denunciaron entonces que los protocolos de seguridad no funcionaban correctamente y consideran que los sucesos de este martes lo han vuelto a evidenciar.

Las alarmas de confinamiento no ha sonado y Protección civil lo ha justificado aduciendo que la afectación no es externa a la zona del polígono y que por ello no se harán sonar las sirenas preventivamente. Deberían haber sonado las alarmas; hemos tenido suerte de que el viento sopla en dirección al mar, sostienen fuentes sindicales. Las centrales ya alertaron tras el accidente en Carburos Metálicos de que las alarmas no fueron activadas.