'Señora Monopoly' y mujeres soldado: por qué niños y niñas necesitan referentes de igualdad en los juguetes

Muñecos para ellas y balones para ellos, rosa para las niñas y azul para los niños. Desde que nacen, los pequeños de la casa conviven habitualmente con estereotipos de género que hacen que no crezcan en igualdad. Modificar estos comportamientos sociales es una de las grandes luchas del feminismo, que busca en la Educación un elemento esencial para que niños y niñas se sientan iguales a lo largo de toda su vida.

En esta lucha hay un campo difícil de batallar, los juguetes. Pese a los numerosos intentos y campañas realizadas durante años para concienciar al respecto, son pocos los que varían lo que veníamos viendo en las últimas décadas. 'Esta Navidad regala igualdad', decía una iniciativa de la Junta de Andalucía en 2016, alertando de que escaparates, spots y catálogos seguían influyendo de manera negativa en ellos.

Precisamente en la última Navidad, el muñeco de moda fue acusado de sexista. Ksi-Merito se convirtió en objeto de polémica, pero no será el último y tampoco el primero. Acabar con esto se ha convertido en una prioridad cada Navidad.

De cara a la próxima campaña, hay empresas que ya comienzan a escuchar estas voces. Una de ellas es Hasbro, conocida por fabricar Ms Monopoly, que ha anunciado el primer juego de mesa que reconocerá a mujeres pioneras y emprendedoras. La primera franquicia en tomar esta decisión anunció una versión en Estados Unidos donde no habrá propiedades, sino inventos e innovaciones realizadas por mujeres a lo largo de la historia y en las que tendrá que invertir una asesora.

Esta noticia llega al mismo tiempo que el éxito de la carta viral de una niña de seis años que ha visto sus deseos hechos realidad al comprobar que una compañía de juguetes de Pensilvania (EEUU) está modificando los clásicos soldados de plástico gracias a su solicitud. Los 'Plastic Army Men' que hemos visto incluso en películas como Toy Story dan paso ahora a tropas de mujeres con la fabricación por parte de BMC Toys. Vivian Lord, una niña que deseaba tenerlos, fue quien inició esta petición en Arkansas a través de una carta. "¿Puedes hacer chicas del ejército que parezcan mujeres?", preguntaba. La próxima Navidad podrá acudir a la tienda.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

Autoestima, entretenimiento y diversión son conceptos que están en juego en el crecimiento de nuestros hijos, de ahí la importancia de resaltar el uso de juguetes no sexistas y la necesidad de hacer esa transición.

Por eso, psicólogos y expertos siempre recomiendan escuchar las decisiones de nuestros hijos, y no imponerles algo que no desean por el mero hecho de ser niño o niña dando por cerrados los roles que socialmente se les adjudica.

LAS CLAVES PARA CRECER EN IGUALDAD

-Transmisión de valores: no pasa nada por regalar a una niña un juguete que históricamente ha sido asociado a ellas o viceversa, pero lo importante es que podamos transmitirle a los hijos que eso no establece su rol en la sociedad y que tiene capacidad de decisión para elegir sus juguetes. Hay que hacerles ver que no hay juguetes para niñas y juguetes para niños, sino que tienen libertad y capacidad de aprendizaje conjunto. Exactamente igual con los colores.

-Asegurarnos de que son acordes a su edad y están lejos de prejuicios sexistas.

-Buscar que a través de sus juguetes puedan desarrollar todas sus habilidades y lo hagan en espacios compartidos.

-Potenciar la igualdad.

¿QUÉ JUEGOS PODEMOS ENCONTRAR?

Para solventar esta necesidad, en los últimos años han promovido regalos más apegados a estas ideas:

1. Trivial 'Feminismos reunidos'.

2. 'Mujeres de la NASA' en LEGO.

3. 'Quién es quién' versión mujeres, para conocer 28 figuras que han cambiado la historia.

4. 'Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes': libros que fomentan esta igualdad.

5. Juego de cartas 'Mujeres de ciencia'.

6. 'Roominate', un juego de diseño y construcción.

7. Películas: Matilda, Brave, El viaje de Chihiro.