El intestino es, después del cerebro, el órgano que más neuronas tiene: por eso también se conoce como el «segundo cerebro» del ser humano. «El intestino tiene toda una red de neuronas conectadas capaces de tomar decisiones sin contar con el cerebro. El 99% de lo que hace el intestino lo decide y hace él solo», señala Francisco Guarner, jefe de Sección del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Un ejemplo: cuando una persona vive una situación de estrés, es frecuente que el intestino grueso provoque una diarrea. «El intestino sabe que estás estresado y prefiere vaciar, así como también cierra un poco el estómago. El intestino está tomando permanentemente decisiones», añade Guarner.

Afectaciones

¿Entonces pueden nuestras emociones afectar al sistema digestivo? Algunas sí, según este experto. «El estrés es una emoción muy estudiada porque se da en otros mamíferos. También influye el placer: hay muchas vías de placer que comienzan en el intestino y van hacia el cerebro», cuenta Guarner.

¿Y al revés? ¿Lo que hay en nuestro intestino influye en nuestros rasgos de personalidad? «Antes del 2010 la respuesta era no, pero desde ese año la respuesta es probablemente sí», explica el médico. En el 2010 se hizo un experimento con ratones a través del cual se comprobó que aquellos roedores que no estaban colonizados por bacterias tenían una conducta anormal: se movían mucho y se quedaban quietos en medio de las jaulas. Normalmente los ratones se van a las esquinas, pero los que tenían una microbiota alterada no se comportaban así. «Con este experimento se vio que había una conducta en los roedores que no estaba mediada por los genes de sus padres, sino por la colonización bacteriana. Esto levantó mucho revuelo. Se está estudiando pero, de momento, no está claro qué trascendencia tiene en el ser humano», dice este digestólogo.

Según explica Martin J. Blaiser en el libro SOS Microbios (Debate), las «plagas modernas» (obesidad, diabetes infantil, asma, fiebre del heno, alergias a determinados alimentos, reflujo esofágico, cáncer, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, autismo, eczemas) tienen que ver,para muchas personas, con la «hipótesis de la higiene». Es decir, muchos padres creen que, debido a que «hemos dejado el mundo demasiado limpio», los sistemas inmunitarios de los hijos se han quedado inactivos. Pero Blaiser no comparte esta explicación.

Para este médico, las causas de estas enfermedades son «el uso excesivo de antibióticos en humanos y animales, las cesáreas y el uso generalizado de desinfectantes y antisépticos».

También avisa de que la pérdida de diversidad de nuestro microbioma «afecta al metabolismo, la inmunidad y la cognición». «Si no cambiamos nuestros hábitos, nos veremos en una situación aún peor. Tan lúgubre como una ventisca en un paisaje helado, que he dado en llamar invierno antibiótico», sostiene.

Los microbios, dice Blaiser, ayudan a mantener estable la presión arterial a través de receptores especializados ubicados en los vasos sanguíneos. «Estos sensores detectan pequeñas moléculas creadas por los microbios que recubren el intestino. Su respuesta a estas moléculas regula la presión arterial. Así, después de comer, la tensión puede bajar», dice Blaiser. Según él, es muy posible que en un futuro haya tratamientos mejores para la hipertensión utilizando estas bacterias.