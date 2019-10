Saqueado el tren de mercancías descarrilado en Lérida por las fuertes lluvias

Decenas de personas han saqueado en los últimos días las mercancías del tren de la empresa Continental Rail que descarriló entre Puigverd de Lérida y Juneda a causa de las lluvias torrenciales caídas en las comarcas leridanas a mediados de la semana pasada.

Cajas de perfumes, vino, bebidas para deportistas, fertilizantes y pienso para animales son algunos de los productos que diversas personas recogen de los vagones del convoy, que yacen amontonados entre las vías a la espera de su retirada.

Los Mossos no pueden actuar sin denuncia

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que no pueden actuar para evitar las sustracciones si no tienen una denuncia y que, de momento, los responsables de la empresa no les ha informado al respecto.

Asimismo, desde Renfe también dirigen la responsabilidad de la situación a la empresa del tren, ya que es quien tiene la obligación de custodiar los bienes que transportaba.

El descarrilamiento del tren ocasionó el corte de un tramo de la línea de ferrocarril que une Léridacon Tarragona, que se ha suplido con un servicio por carretera.