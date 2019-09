Sanidad financiará por primera vez un medicamento para dejar de fumar

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Para dejar de fumar no hace falta ningún medicamento sino fuerza de voluntad. Este dinero lo deberían dedicar a enfermedades reales no adicciones totalmente voluntarias. Soy exfumador de más de 60 cigarrillos diarios y de 30 años en el vicio así que no vengan con milongas ¿Qué farmaceútica o político va a salir beneficiado?