Sanidad cifra por primera vez en cero los muertos en 24 horas

El Ministerio de Sanidad informó ayer por primera vez desde que estallara la pandemia del covid-19 de que ninguna persona murió a causa de la enfermedad en las 24 horas anteriores, con lo que siguen siendo 27.127 los fallecidos en el país, de los que 35 perdieron la vida en la última semana.Además, el último balance arroja 71 nuevos contagios confirmados el domingo, el segundo día consecutivo por debajo de cien.

De estos nuevos positivos, 18 se comunicaron por Madrid y 16 por Cataluña, dos de las zonas más afectadas por la pandemia. El primer territorrio, además, solo ha contabilizado un deceso durante la última semana, mientras que la segunda ha registrado once, según informó Efe. «Hoy (por ayer) no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer –por el domingo– lo cual es un dato muy, muy favorable», destacó en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien advirtió, no obstante, de que este dato podría achacarse a «algún retraso» del fin de semana.

nuevo sistema / Hasta siete autonomías, además de Ceuta y Melilla, no sufrieron ninguna víctima mortal en esta última semana y otras como Andalucía o Asturias solo presentaron una. En estos siete días se registraron 2.760 positivos nuevos, la gran mayoría también en Madrid y Cataluña, de forma que el total ya asciende, según el cálculo de Sanidad, a 239.638 contagios.

Precisamente, hoy se cumple una semana de vigencia del nuevo sistema de recopilación de datos para obtener una información individualizada de cada caso en las comunidades, corregir series y eliminar duplicados, y el Ministerio de Sanidad sigue avisando de que aún se está realizando «una validación individualizada de los casos, por lo que puede haber discrepancias» respecto a días previos, tanto de los positivos como de las hospitalizaciones, UCI y fallecidos.

La comunidad con más diagnosticados la víspera, por detrás de Madrid y Cataluña, fue Castilla y León, que confirmó 16 positivos por PCR y seis decesos en siete días.

Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco y La Rioja tampoco tuvieron nuevos contagios en esta semana y el resto estuvieron entre los seis de la Comunidad Valenciana y un único positivo de Baleares y Canarias.

Si se analizan los casos diagnosticados en una semana, de los 2.760 contabilizados por el Ministerio, 1.061 pertenecen a Cataluña y 674, a Madrid; por detrás está Castilla y León, con 314; Castilla-La Mancha, con 189, la Comunidad Valenciana, con 108 y Aragón, con 96.

Por el contrario, Murcia detectó 7, La Rioja, 10 y Extremadura 12. Melilla, por su parte, no ha diagnosticado ninguno. Estos datos sitúan la tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) en 5,87.

No obstante, hay enormes diferencias según las autonomías: en Ceuta se ha disparado al 24,77, en Cataluña es del 13,82 y en Castilla y León, de 13, mientras que en Murcia es de 0,47, el 0,67 en Andalucía o 0,7 en Galicia. Y, echando la vista catorce días atrás, serían 6.524 los contagios confirmados, lo que sitúa la tasa de incidencia acumulada para el total de España en 13,87; también aquí las diferencias son notables, desde el 39,23 de Cataluña, el 33 de Ceuta, el 25,84 de Castilla y León o el 24,16 de Madrid al 1,59 de Andalucía y el 2,49 de Extremadura o el 2,89 de Galicia.

El nuevo balance cifra en 245 las hospitalizaciones producidas en siete días y en 123.879 las totales. La gran mayoría se han repartido entre Madrid (69), Cataluña (47) y Castilla y León (39).

De la misma forma, ya son 11.399 los pacientes que han requerido de cuidados intensivos, que aunque supone uno menos que la víspera, Sanidad cifra en 9 los nuevos enfermos ingresados en UCI los últimos 7 días, 3 de ellos en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León y 1 en Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid. En el resto no ha habido ninguno.

triste récord / Los datos de España contrastan con los casos globales de covid-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo, que superaron ayer la barrera de los seis millones, después de que en las últimas 24 horas se registrara un récord de nuevos contagios diarios, más de 119.000.

De esta forma, las muertes en el planeta se elevan a 371.166, de las que casi 160.000 se produjeron en América, actualmente la región más afectada por la pandemia, y más de 180.000 en Europa, única zona junto a Asia Oriental-Pacífico donde la enfermedad parece haber remitido.