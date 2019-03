Sanidad amplia la vacuna de la meningitis pero no la que piden los pediatras

Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado modificar la pauta de vacunación frente a la meningitis para cubrir a los adolescentes de más variantes de esta enfermedad, pero sin incluir en la financiación pública la vacuna frente al meningococo B para en bebés, conocida como Bexsero, como reclamaban algunas autonomías y recomienda la Asociación Española de Pediatría. El acuerdo alcanzado en la reciente reunión de la Comisión de Salud Pública, contempla que la vacuna pase a ser tetravalente y protega a los adolescentes de 12 años no solo del tipo (serogrupo) C, como ocurre en la actualidad, sino además de los A, W e Y. La Comisión ha valorado la propuesta de Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad meningocócica invasiva, realizada por Comité Técnico Asesor de Vacunaciones, que advertía de un aumento de los casos de enfermedad meningocócica invasiva en las últimas temporadas epidemiológicas, fundamentalmente debidos a los serogrupos W, Y y C. No obstante, no ha considerado oportuno incluir en la financiación pública la vacunación frente al meningococo B (Bexsero) en la infancia porque según la información disponible «muestra una corta duración de la protección tras la vacunación, ausencia de protección en la población no vacunada, falta de datos de efectividad y alta reactogenicidad cuando se administra junto a las vacunas del calendario en la etapa infantil».

En cualquier caso, se mantienen las recomendaciones de vacunación frente a meningococo B y meningococos ACWY en los grupos de riesgo. Con la nueva pauta, se sustituirá la vacunación actual a los 12 años de meningococo C por la vacuna tetravalente frente al meningococo por serogrupos A, C, W e Y. La sustitución se llevará a cabo de forma gradual y deberá estar implementada en todo el territorio a lo largo de 2020.