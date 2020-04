Salvador Macip, sobre el coronavirus: "No podremos hacer vida normal hasta dentro de un año"

Creo que las críticas al uso de ejército no están justificadas adecuadamente. No se está usando como amenaza en absoluto si no mayoritariamente como ayuda a la población. Evidentemente tambien vigilan pero pero me parece muy ingénuo pensar que se nos puede instruir y explicar las cosas y ya está. Somos una sociedad que solo responde a base de obligarnos, darnos "palos", multas o cosas así y es evidente esto con la cantidad de multas y de personas irresponsables que hay. Si se dejara todo en la buena voluntad de la gente esto sería hoy día un desastre aun mayor. Por cierto que habría proyectos para investigar coronavirus pero no este simplemente porque no existía.