El robo, primera hipótesis de la muerte del matrimonio hallado en Madrid

La Policía Nacional investiga si el matrimonio de ancianos hallado ayer muerto en su piso de Tetuán podrían haber sufrido un robo, han informado a Europa Press fuentes policiales. Se trata de la principal línea de investigación del Grupo VI de Homicidios que trata de esclarecer lo sucedido, si bien no se descartan otras hipótesis, según han apuntado las mismas fuentes. Los forenses practicaran a lo largo del día la autopsia a los cadáveres.

El hallazgo tuvo lugar sobre las 14.40 horas de este lunes en la vivienda, situada en el segundo izquierda del número 29 de la calle Luis Portones, esquina con la calle Panizo. El matrimonio no atendía a la llamada de servicio de teleasistencia que tenían, por lo que una empleada de este servicio se acercó a la casa y nadie le abría. Una vecina, Mari Carmen, le abrió la puerta del edificio, pero nadie respondía a la vivienda.

Minutos después llegó al lugar otra empleada y la sobrina de la víctima, que lograron entrar en el domicilio y se encontraron con el hombre muerto en el salón. Estaba degollado, con un profundo corte lineal en el cuello, y otra puñalada en la nuca. La mujer se encontraba muerta en el dormitorio, tirada en la cama. También tenía varios cortes profundos de arma blanca.

NO TENÍAN HIJOS

Hasta el lugar llegaron minutos después sanitarios del Summa-112, que solo pudieron confirmar sus fallecimientos, pero apenas manipularon los cuerpos. La casa estaba revuelta y había bastante sangre. También acudieron al lugar agentes del Grupo VI de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía y el Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica, que ha estado buscando huellas tanto en el domicilio como en el portal y las escaleras del inmueble.

Los fallecidos son Perfecto Cuesta y Marcelina Martínez. Vivían desde hace dos décadas en esta vivienda del barrio de Berruguete, según han indicado los vecinos a los numerosos medios de comunicación que se han acercado a la zona. Su estado de salud era delicado, sobre todo el de Perfecto. Marcelina había sufrido un cáncer de mama y él tenía importantes problemas en los pulmones no tenía hijos, aunque salían a la calle acompañados de alguna empleada del servicio doméstico.

El matrimonio no tenía hijos, pero sí hermanos y sobrinos. Según ha contado Mari Carmen, residente del segundo derecha, la sobrina que llegó al piso está tarde gritaba "a grito pelado": "Ha sido él, ha sido él". La vecina ha explicado que ni hoy ni nunca oyó gritos ni casos de maltrato, pero sí contempló algún episodio machista por parte del marido: "Eran buena gente, se acostaban pronto, pero él era un poco dominante. No sé si le faltaba un hervor o era un dictador. Si estaba con él, no le dejaba hablar con los vecinos".

DILIGENCIAS JUDICIALES

En la misma línea, otra vecina del barrio afirmó que había visto alguna "experiencia machista". "La mujer estaba cohibida. Me dijo que no le reprochara que no le hablara cuando iba con su marido. La tenía acojonada. No he escuchado ninguna bronca que tuvieran pero cuando iban los dos y ella quería hablar con otra personas, él le decía: 'Tú cállate", ha detallado.

Por el contrario, Rosa, otra de las residentes en el barrio, ha asegurado que el matrimonio "no se llevaba mal". "No tenían fuerza ninguno para apuñalar al otro, estaban muy mayores. Eran muy agradables y en ningún momento comentaron que querían quitarse de en medio", ha comentado. La Policía Nacional está barajando varias hipótesis. Durante toda la tarde han estado recogiendo pruebas e interrogando a familiares, vecinos y a las empleadas de teleasistencia.

No han confirmado si faltaba o no objetos personales del piso. Los cadáveres han sido derivados al Instituto Anatómico Forense alrededor de las 18.30 horas para la práctica de la autopsia tras el levantamiento decretado por el juez. El Juzgado de Instrucción número seis se ha hecho cargo de las diligencias judiciales.