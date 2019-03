Las reservas de nieve apenas alcanzan el 40% de hace un año

La reserva nacional de nieve apenas alcanza el 40% del volumen de hace un año y se sitúa en la mitad de la media de nieve de los últimos cinco años, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del Ministerio para la Transición Ecológica, una vez finalizado el invierno climatológico (diciembre-febrero). Así, la AEMET señala que la evolución del volumen de agua en forma de nieve ha caído «drásticamente» durante la última semana de febrero, se ha reducido en más de un 50% en algunas cuencas y están «muy por debajo de lo esperable», ya que no se ha llegado a las cifras habituales. La baja cifra de nieve se traduce en una pérdida del 19,72% del volumen de agua disponible en forma de nieve.

A día 1 de marzo, las reservas de nieve eran de 1.500 hectómetros cúbicos, lo que solo supone la mitad de la media nacional de los últimos cinco años, que son 3.000 hectómetros cúbicos y no llegaron ni al 40% de la reserva nacional que se contabilizaba hace un año al término de febrero, cuando había 3.900 hectómetros cúbicos. La AEMET refleja que no se registraron grandes nevadas hasta la segunda quincena del mes de enero y el mes de febrero, que ha sido el mes más seco del siglo XXI, no ha ayudado a remontar las reservas.