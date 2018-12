Las redes acusan a los famosos de fabricar ludópatas con sus agresivas campañas publicitarias

Las casas de apuestas por internet han irrumpido con tanta fuerza en España que han acabado arrastrando a un amplio plantel de famosos, tentados por los suculentos ingresos que genera este nuevo negocio. En la larga lista de deportistas que han prestado su nombre y su imagen para promocionar los juegos de azar 'on line' figuran Cristiano Ronaldo, Piqué, Carvajal, Casemiro, Lucas Vázquez, Del Bosque, Capdevila, Navarro, Nadal y un largo etcétera.

Tampoco los periodistas deportivos le han hecho ascos a esta irresistible vía de ingresos publicitarios. Manolo Lama, Manu Carreño, Juanma Castaño, Julio Maldonado y Josep Pedrerol son solo algunos de los nombres que han entrado en el ‘juego’ de propagar las bondades de las apuestas. Pero ninguno de ellos ha recibido ataques tan despiadados como el actor y presentador televisivo Carlos Sobera, que está viviendo un auténtico calvario por culpa de su faceta publicitaria.

El conductor del popular ‘First dates’ de Cuatro ha polarizado gran parte de las iras de quienes condenan el papel asumido por los famosos como promotores de estos peligrosos juegos, que pueden llevar a sus consumidores a una ludopatía sin retorno. Sobre este grupo de figuras mediáticas encabezadas por Sobera planea una cuestión que tiene que ver con los principios de la ética y la responsabilidad: ¿Es moralmente lícito que una persona conocida utilice su gancho mediático para inocular la atracción por el juego en sus admiradores?

ATAQUES A SOBERA

La pregunta ha generado en los últimos meses un auténtico torrente de mensajes en las redes sociales, volcadas en la misión de poner coto a estas nuevas prácticas publicitarias de sus ídolos. Uno de los internautas ha dejado en Twitter este vitriólico recado dirigido al simpático presentador vasco: “Espero que te haga feliz el dinero que ganas promoviendo el juego, a ver si enganchamos a la gente que no tiene para comer y prueba a ver si le sonríe la fortuna. Y si pierden el dinero, que lo soliciten a la entidad a la que también das publicidad, y así cerramos el círculo. Asco!”

Y es que Sobera compagina sus labores publicitarias en favor de la casa de apuestas 888 Póker con la promoción de la empresa de microcréditos Vivus, lo que ha puesto en bandeja la aviesa conexión entre sus dos cometidos.

Otro de los tuiteros publicaba este agrio mensaje dedicado al ‘Sobera promotor de ludopatías’: “Me pongo malo cada vez que veo a Carlos Sobera en televisión ‘cediendo’ su imagen para que miles de jóvenes vayan a engancharse a las casas de apuestas. Estos anuncios llevan a cientos de personas a convertirse en ludópatas y a sus familias las hacen unas desgraciadas”.

“Mención especial a Sobera y su último anuncio para 888sport. Este es un claro ejemplo de que este tipo de publicidad debería estar prohibida, especialmente en televisión”, añadía otro 'indignado'. “La publicidad no crea ludópatas, Déjese de tonterías”, respondía malhumorado el presentador televisivo antes de recibir los argumentos envenenados de su contrincante: “Penosa e interesada respuesta ¿Desconoce usted el grave problema del juego on line? Vea usted su anuncio 888 veces y reflexione. Hay gente muy jodida y usted colabora en ello!”. “Y dale con los mensajeros. Esto es no entender nada!”, concluye el actor vasco.

CORAZÓN ENCOGIDO

Hasta la escritora y periodista Rosa Montero se ha animado a participar en el debate con un acendrado tuit: “Cada vez que veo a Sobera (que me cae muy bien) publicitando los casinos on line y aparentando que gana (ya sabemos que siempre gana el casino) se me estruja el corazón. No vale anunciar todo, por muy bien que te paguen”.

En medio de toda esta batalla verbal, el Congreso de los Diputados aprobó en octubre una moción impulsada por Unidos Podemos en la que reclama al Gobierno prohibir la publicidad de las apuestas y la participación de famosos en esas campañas. La proposición, aprobada por todos los grupos con la única excepción del PNV, también exige que no se puedan abrir casas de apuestas cerca de los colegios y que se mejore la seguridad del acceso a los juegos 'on line'.