Recomendaciones para defenderse ante una mala experiencia de compra en el Black Friday

Uno de los días más esperados del año por los aficionados a las compras on line es el Black Friday, que se celebrará este próximo viernes 29 de noviembre. Teniendo en cuenta que cada año las compras van en aumento, como ha informado EL PERIÓDICO, crecen también las malas experiencias, en este caso hay que tener en cuenta algunas de las recomendaciones elaboradas por Trusted Shops, la marca europea de confianza para el comercio electrónico. Desde su fundación en 1999, esta compañía, con sede en Colonia, ha certificado más de 25.000 comercios on line en toda Europa.

DERECHO A LA DEVOLUCIÓN

Siempre tiene el usuario derecho a devolución, aunque el bien no se haya comprado con un gran descuento. Ni el Black Friday ni ningún otro descuento hacen que un producto esté exento del derecho de devolución de 14 días obligatorio que se tiene al comprar on line. El periodo comienza cuando se recibe el producto. El desistimiento puede efectuarse sin un formato específico por correo electrónico, por teléfono o a través de la tienda si disponible del formulario correspondiente. Además, el establecimiento debe informar del derecho de desistimiento o no estará cumpliendo con el deber que exige la ley.

DAÑOS EN EL PRODUCTO

Si la empresa envía la mercancía con una compañía de logística por ella elegida, es responsable de posibles daños o pérdidas en el producto hasta el momento que llega a manos del comprador. Cualquier incidencia que se produzca en el envío del bien es responsabilidad de la empresa siempre y cuando la compañía de logística haya sido elegida por ella. Es decir, si se compra un smartphone on line, y el usuario solicita que una empresa de logística elegida por el mismo lo lleve a su casa, la responsabilidad es del comprador, la empresa está exenta. Sin embargo, si el dispositivo llega con la compañía de logística elegida por la empresa vendedora, es siempre su responsabilidad. Incluso si se lo dejan a un vecino o sufre un retraso, se debe y puede reclamar a la tienda donde se compró. Esto sólo aplica si no se ha autorizado a la empresa a dejar el paquete en el vecindario. Si se ha decidido que se lo dejen a otra persona, es responsabilidad del comprador.

PLAZOS DE ENTREGA

Si no se indican los plazos de entrega se puede rescindir el contrato. Las tiendas on line están obligadas a especificar los plazos de entrega de los productos. Esto se puede hacer de forma aproximada (aprox.) o exacta (a más tardar el...). En caso de no cumplir con el plazo de entrega, el consumidor tendrá la posibilidad de rescindir el contrato y hacer una reclamación de indemnización. Si la tienda no ofrece una información clara sobre los plazos de entrega, es un primer indicio de que la tienda puede ser un fraude.

PRECAUCIONES

Es recomendable asegurarse de que estamos operando con una tienda segura. Antes de hacer cualquier compra se debe revisar el contacto y el aviso legal, las opiniones y los sellos de calidad. Estos aspectos ayudarán a identificar una posible tienda falsa. Hay que alejarse de las establecimientos que sólo aceptan el pago por adelantado o que no informan convenientemente de los aspectos legales. Hay que recordar también que la garantía de reembolso da una seguridad adicional. No olvidar tampoco hacer click en los sellos de calidad para comprobar que son auténticos y no simplemente una imagen fija.

Ante la avalancha de compras en a red que se prevé para mañana día 29, Denisee Studerus, experta legal de Trusted Shops ha recomendado a los usuarios: 'El viernes se van a disparar las compras on line en tiendas de toda índole. Yo animo a que se compre todo lo que apetezca, es una gran oportunidad, pero hay que tener en cuenta tus derechos y debes velar por ellos'.