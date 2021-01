La 'rave' ilegal de un pueblo de Barcelona sigue activa desde el jueves

La multitudinaria 'rave' ilegal que se celebra desde Nochevieja (jueves) en una nave abandonada de Llinars del Vallès (Barcelona) sigue activa este sábado ante la estupefacción e indignación de la sociedad catalana, que está cumpliendo con las restricciones impuestas por el Gobierno catalán para hacer frente a la pandemia. Los Mossos d'Esquadra están en el lugar desde el viernes pero, según explicaron el propio 'conseller' Miquel Sàmper y el comisario David Boneta, descartaron un desalojo contundente porque "se está actuando con criterios de oportunidad y proporcionalidad" y para "no provocar daños mayores". Sin embargo, la policía catalana ha señalado ahora que tienen previsto actuar policialmente en las "próximas horas" si sus participantes no abandonan el lugar por voluntad propia, según han dicho a Efe fuentes del cuerpo.

VÍDEO | DIRECTO ➡️ Imágenes del interior de la "rave" en Llinars del Vallès. Ya son 24 horas de fiesta ilegal desenfrenada para estos jóvenes, LA MAYORÍA MENORES.



VÍDEO - @tv3cat.#PeriodismoQueDaLaCara | #Llinars | #FemXarxa. pic.twitter.com/d4CLxLkUTd — Kit Radio Internacional 🎗 (@kitradio) January 1, 2021

Este cambio de estrategia se produce después de varias reuniones entre Mossos, el Ayuntamiento de Llinars y el Departamento de Salut. Los Mossos están a la espera de un protocolo de la consejería que dirige Alba Vergés sobre cómo actuar con los participantes cuando salgan, teniendo en cuenta que van sin mascarilla y no han respetado las distancias de seguridad.

Más de 200 personas de varias nacionalidades participan en esta fiesta, observados desde fuera por efectivos de la policía local de Llinars y de los Mossos de las unidades de seguridad ciudadana, antidisturbios ARRO y tráfico.

Fuentes de los Mossos han explicado a Europa Press que se ha montado un dispositivo para impedir que más personas puedan acceder a la fiesta e identificar a toda aquellas que salen para denunciarlas. Las mismas fuentes han explicado que se trata de la intervención "habitual" en este tipo de situaciones.

A las personas que han abandonado la nave ya se les ha identificado y se ha tramitado la correspondiente denuncia, entre otras cosas, por asistir a una fiesta prohibida.

La fiesta fue denunciada por los vecinos de la zona sobre las 21.00 horas del jueves. Según los vecinos, la intención de los participantes en la 'rave' era alargar la fiesta hasta el 4 de enero.

Indignación social

El hecho de que la fiesta siga activa y los Mossos no hayan desalojado la nave ha provocado una ola de críticas de ciudadanos que no entienden por qué la policía no puede actuar ante este comportamiento que viola las normas de seguridad dictadas para hacer frente a la pandemia.

Empresarios del ocio nocturno y del sector de la restauración y la hostelería apuntaban el agravio que supone que a ellos, contaban en TV-3, los Mossos les cierren el local y les impongan multas de forma inmediata si no cumplen las medidas de seguridad y que, en cambio, no actúen con contundencia ante un grupo de jóvenes que celebran una fiesta ilegal.

En las redes, también se planteaban el mismo interrogante.