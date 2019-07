Prisión para los 4 acusados de violar a una menor en Manresa

La jueza de Manresa Silvia Mañas Vidal acordó ayer prisión provisional sin fianza para los cuatro detenidos por la violación múltiple de una menor de 17 años en Manresa, ocurrida el pasado 13 de julio en un edificio ocupado. La togada justifica su decisión en el riesgo de fuga y la eventual reiteración delictiva, a la vez que califica de «coherente en todo momento» la declaración de la víctima, que fue agredida sexualmente por los implicados uno a uno. La resolución recoge el argumento de la intimidación de la fiscalía, pues los sospechosos colocaron encima de la chica «todo el peso de su cuerpo», de mayor complexión, imposibilitando que la muchacha pudiera apartarlos y haciendo caso omiso a su negativa a mantener relaciones sexuales con ellos.

El auto sostiene que en la noche del 13 de julio la menor acompañó a una vivienda y de forma voluntaria a un grupo de «chicos de origen magrebí» (dos son extutelados de la Generalitat) que había conocido en la calle. Una vez allí, la muchacha consumió tres cubalibres e hizo un par de caladas a un porro, que se sumó a las cervezas que había bebido durante el día. Por lo tanto, estaba ebria.

Después de bailar con algunos de los imputados «música árabe», uno de ellos le dijo que la veía mal y que debía ir a dormir. A continuación se la llevó a una habitación, donde hizo que se estirara en el suelo. El detenido le quitó casi toda la ropa y la violó, a pesar de que la víctima desde el primer momento, «verbalmente y con gestos», le manifestó que no quería mantener relaciones íntimas. Al acabar, el ahora encarcelado salió de la estancia y entró en ella otro acusado, que también la violó. Así hasta cuatro. Según la menor, en la habitación no había luz y los agresores hacían servir los móviles como linterna. En todas las cuatro ocasiones, la víctima manifestó «de forma clara que no quería mantener relaciones sexuales con ellos y que pararan, intentando apartarlos sin conseguirlo», apunta la jueza. Tras ello, uno de los implicados intentó retenerla ofreciéndole más bebida, pero la adolescente se vistió rápido y huyó, dejándose las bragas y un cosmético. Los Mossos hallaron en la vivienda ocupada esos objetos.