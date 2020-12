La primaria española baja en el Timss en Matemáticas y Ciencias

El informe Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), el equivalente al Informe PISA pero de alumnos de cuarto de primaria, vuelve a revelar un preocupante estancamiento de los estudiantes españoles en los resultados de Matemáticas en el 2019, lo que les mantiene por debajo de la media de la UE y de la OCDE.

Es más, los alumnos de 10 años que participaron en el estudio dado a conocer ayer martes, que han obtenido una puntuación global de 502, bajan incluso tres puntos respecto a los de hace cuatro años. En Ciencias, el rendimiento es ligeramente superior, de 511 puntos, siete menos que en el 2015.

Este último TIMSS se llevó a cabo durante la primavera del año pasado entre 9.500 alumnos de 58 países, lo que implica que, en el caso español, se ha evaluó a los estudiantes nacidos el 2009, escolarizados todos ellos de acuerdo a los criterios de la Lomce, la ley del ministro José Ignacio Wert, del PP, que se puso como principal objetivo mejorar el rendimiento escolar de los alumnos españoles.

El Ministerio de Educación, que ahora dirige la socialista Isabel Celaá, ha detallado a través de una nota que España registró un incremento de 23 puntos entre 2011 y 2015 en Matemáticas y, después de esos años se ha mantenido en los mismos niveles. Esta puntuación, coloca a España a 11 puntos de la media de la Unión Europea, según explica Educación, y a 25 del promedio de los países de la OCDE analizados en el informe.

Así, España se sitúa a niveles similares a Eslovaquia y Serbia, y aunque está por encima de países como Francia, su posición en Matemáticas es la número 30 del total de 58 países evaluados.

Entre los contenidos concretos que evaluó la prueba de Matemáticas, los mejores resultados de los estudiantes españoles se producen en Números (506 puntos), seguido del Análisis de Datos (499) y, por último, el dominio de Medidas y Geometría (494). La bajada en estos dos últimos contenidos son especialmente significativas respecto a 2015: de nueve puntos en Geometría y de 10 puntos en Análisis de Datos. La media de la OCDE en la primera es de 532 puntos (38 más que España) y en la segunda, de 530 (31 más que España).

En Ciencias el rendimiento medio de los estudiantes de España (511 puntos) es similar al de Italia y Chipre, pero se sitúa a 15 puntos del promedio de la OCDE (526) y a tres de la media ponderada por la población de cada país de la UE (514). Respecto a 2015, ha bajado siete puntos, aunque sigue seis por encima de los niveles de 2011 (505 puntos), ha subrayado Educación.

De los tres dominios de contenidos de Ciencias que fueron evaluados en las pruebas TIMSS, los estudiantes españoles obtienen los resultados más altos en Ciencias de la Tierra (518 puntos), seguido de Ciencias de la Vida (514) y Ciencias Físicas (503), entre 13 y 20 puntos por debajo de las medias de la OCDE.