Presenta una denuncia por supuestos abusos en grupo

La joven de 17 años presuntamente agredida sexualmente por varios hombres no identificados el pasado sábado en Gines (Sevilla) presentó ayer una denuncia en un cuartel de la Guardia Civil, según informaron fuentes de la investigación. La menor ha culminado, de esta forma, el proceso para ser objeto de declaración por parte de la Policía Judicial de Mairena del Aljarafe, que investiga el caso, que hasta ahora no la podía interrogar al no haber presentado la denuncia.

Se trata de un suceso que se habría producido el pasado sábado, durante el carnaval de calle de Gines. Los hechos fueron detectados por los médicos del hospital Macarena de Sevilla cuando la madre de la joven la llevó al centro sanitario horas después de producirse.

El Ayuntamiento de Gines ha informado en un comunicado de que fue alertado este fin de semana por la aparición de mensajes en las redes sociales relacionados con este tema y «estableció contacto inmediato con la Policía Local y con la Guardia Civil». No obstante, ha detallado que «el desfile de Carnaval se desarrolló en horario de 14.30 a 21.00 horas, a lo que siguió la celebración en el Pabellón Cubierto hasta la una de la madrugada, transcurriendo estos festejos sin que se tenga constancia de ningún tipo de incidencia destacable». Señala que la Guardia Civil, por su parte, «informó de la existencia de investigaciones abiertas sobre este tema después de iniciarse el protocolo habitual por parte del hospital al que se dirigió la joven tras la supuesta agresión».

La Fiscalía de Menores de Sevilla también ha sido informada, en previsión de que pueda haber menores de edad implicados en el caso. Seguidamente de presentar la denuncia, la menor prestó declaración ante los agentes del Instituto Armado. El acta de la declaración ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores para que también abra diligencias de investigación al respecto.

Por el momento, no ha trascendido datos sobre el número de personas implicadas en esta presunta agresión sexual.