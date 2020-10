Premio Nobel de Medicina para los descubridores del virus de la hepatitis C

Los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice y el británico Michael Houghton ganaron el Premio Nobel de Medicina este lunes por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, ha anunciado el jurado en Estocolmo.

Los tres fueron galardonados por "su decisiva contribución a la lucha contra esta hepatitis, un importante problema de salud mundial, que causa cirrosis y cáncer de hígado", explicó el jurado del Nobel. Es el primer premio de una nueva edición de los galardones que ha arrancado hoy.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS