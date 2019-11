«Prefiero que me rastree Amazon que el FBI»

-Su empresa vende sistemas de reconocimiento facial. ¿Para qué lo necesita la sociedad en la actualidad?

-De hecho no necesitamos ninguna tecnología. Podríamos andar en vez de conducir, pero todo sería más duro. Siempre hemos confiado más en las personas que conocemos. Cualquier tecnología de identificación permite decidir si alguien puede entrar en tu casa, y cuándo, por ejemplo. Las llaves se pierden… Con tu cara eres tu propia llave.

-¿Y cuáles son los peligros? Cómo se pueden usar.

-Puedes llegar a crear perfiles y entrar en vigilancia masiva. Y suelen asociarse, pero la vigilancia masiva implicada también rastreo desde los móviles, lectura del iris, huellas digitales… Instintivamente lo rechazamos.

-Y más con la cara, porque todo el mundo tiene una.

-Creo que hay que decir dónde están las cámaras. En nuestros sistemas, las cámaras emiten un destello amarillo y creamos una zona específica para pasar, y así eliges si quieres que te escaneen o no. Aunque lo importante es saber qué van a hacer con tus datos. Es la transparencia. Tendría que haber zonas oscuras públicas sin cámaras.

-Pero tanto gobiernos como empresas usan reconocimiento facial.

-Yo me fío más de Amazon que del FBI, porque Amazon es una empresa que cotiza en bolsa, mientras que yo no sé qué hay en el FBI. Me pueden poner cámaras en casa, micrófonos. Es muy difícil saber qué hacen. Amazon tiene que publicar documentos y dar explicaciones a sus accionistas.

-¿De verdad cree que es más confiable Amazon que el FBI?

-Sinceramente, sí. Hay que mirar cuál es el incentivo. Amazon busca ganar dinero y ser vista como una buena compañía mientras que el FBI no está acostumbrado a que se le pidan explicaciones y si las quieres has de pedir una orden judicial y eso lleva tiempo. Y además te pueden mentir si preguntas.

-Taylor Swift sometió a sus fans a reconocimiento facial para buscar acosadores, pero no les avisó.

-Sí, si hubiera avisado, nadie hubiera dejado de ir al concierto por ello, porque tampoco tenían otra opción. Pero si les hubieran dicho: «Taylor tiene acosadores, ayudadla», los fans encantados. Para mí es frustrante que no puedes evitar que te apliquen estos sistemas.

-El Gobierno aquí ha comprado a tres grandes telefónicas los datos de movilidad de millones de españoles para planificar nuevos servicios, y la gente se ha asustado. ¿Cómo lo ve?

-Soy políticamente libertaria (partidaria de una mínima intervención del Estado), así que siempre miro cómo proteger mi privacidad. Siempre opto por el opt-out. A veces apago mi móvil para que no me rastreen, pero lo hacen: en los peajes, en tu navegación web. Eso me da más miedo que me identifiquen por la cara. Si mis preocupaciones sobre salud o los hobbies se envían a la compañía de seguros, me pueden vetar o subir las tarifas y eso es un problema.

-¿Qué piensa sobre el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) europeo?

-Soy una gran fan. Tiene todo el sentido. Todo el mundo tiene una intuición sobre qué está bien. El GDPR obliga a la transparencia ya desde el diseño.

-Estamos familiarizados con las distopias y las películas de ciencia ficción. ¿Qué se puede hacer realmente hoy?

-Hollywood ha sido perturbador. En general la tecnología no es tan buena como la gente cree. Usamos el 30% del cerebro para procesar visión y solo el 3% para los sonidos. A las máquinas hay que enseñarles el contexto y la experiencia para que reconozcan, pero los ordenadores son buenos en las repeticiones y no se cansan.

-¿Y cuánto falta para ello?

-Uff, mucho. Ahora estamos en el 80% de reconocimiento. Y ya es muy buena marca.