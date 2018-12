La Policía identifica a una menor que trató de estafar a otra 30.000 euros

Agentes del grupo de Unidad familiar y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de la Comisaría de Alcobendas han identificado a una menor que, aprovechándose de su condición de amistad, le intentó estafar más de 30.000 euros a su víctima, aunque finalmente consiguió apropiarse de más de 23.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, tras observar diversos cargos que se habían efectuado con su tarjeta, tanto de compras en establecimientos, como por internet y retiradas en efectivo, y que no habían sido realizadas por ella.

La víctima reconoció haber comprado en muchos de los establecimientos, aunque no se correspondía con el importe gastado. Además, detalló que siempre había ido en compañía de una amiga, y esta se encargaba de pagar con la tarjeta de la víctima, dada la condición de amistad y de confianza que tenia depositada en ella, según han explicado fuentes policiales.

Ante estos hechos, desde la Policía Nacional han vuelto a recordar que no hay que dejar las tarjetas bancarias a ninguna persona, ya que son personales e intransferibles, que no se debe facilitar el número pin a nadie, que no hay que utilizar Wifi pública abierta para realizar transacciones electrónicas y que hay que tener activado un sistema de alerta sms.

Asimismo, recomiendan no perder nunca de vista la tarjeta y verificar regularmente los cargos realizados con las cuentas bancarias, y ver con qué se corresponden.