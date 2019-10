Plutón no será un planeta pese a que insista la NASA de Donald Trump

«Solo para que lo sepan, desde mi punto de vista Plutón es un planeta», comentó hace unas semanas Jim Bridenstine, el primer político sin formación científica nombrado como máximo responsable de la NASA por Donald Trump, durante una rueda de prensa ante la atónita mirada de los periodistas. «Pueden escribir que el administrador de la agencia espacial ha declarado que Plutón vuelve a ser un planeta. Me aferro a esto porque así es como lo aprendí y estoy comprometido con ello», añadió en un tono entre irónico y burlón. Estas palabras, lejos de pasar desapercibidas, han reavivado el debate entre científicos, astroaficionados y nostálgicos sobre el estatus de Plutón dentro del Sistema Solar.

Pero la Unión Astronómica Internacional (IAU), la máxima autoridad en lo que a política espacial se refiere, prefiere zanjar el debate desde su raíz. En el 2006, la asamblea general de la entidad consensuó una nueva definición de planeta y, tras esta decisión, Plutón quedó relegado a la categoría de planeta enano, junto a otros cuerpos celestes similares descubiertos en el Sistema Solar.

«La Unión Astronómica Internacional no ha cambiado su posición y no tiene la intención de revisarla, por lo que no se espera ningún cambio oficial en el estado de Plutón como planeta enano», comenta Fernando Comerón, portavoz de la entidad y astrónomo del European Southern Observatory (ESO) a El Periódico.

«Si bien las recientes declaraciones del señor Bridenstine han suscitado cierta controversia dada su asignación profesional actual, esto no tiene relevancia práctica para la comunidad astronómica y, además, el argumento presentado por el señor Bridenstine ciertamente no plantea una revisión de la clasificación de Plutón basada en cualquier nuevo hallazgo científico», añade.