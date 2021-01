Pfizer recomienda usar jeringas que permitan una dosis extra de su vacuna

La farmacéutica Pfizer ha actualizado la ficha técnica de su vacuna contra el coronavirus para aclarar que para conseguir una sexta dosis de sus viales se deben utilizar jeringuillas "que no dejen un volumen muerto significativo", en vez de las consideradas "estándar", que reducen esta posibilidad. El laboratorio ha explicado que "si se utilizan jeringas y agujas estándar, es posible que no haya suficiente volumen para extraer una sexta dosis de un solo vial".

Su comunicación es coherente con la recomendación que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) lanzó el pasado 8 de enero, para apuntar que cada vial contiene hasta seis dosis si se usa el material adecuado, una más de las cinco que estaban aconsejadas hasta entonces.

Sin embargo, en España, no todas las autonomías disponen de esas jeringuillas especiales. Ello ha provocado que algunas comunidades, al usar jeringas convencionales, no hayan podido conseguir un uso más eficiente de las dosis suministradas. Es el caso de Andalucía. Su consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha admitido que al no disponer de jeringuillas de 0,1 ml por el "déficit" de este material no han conseguido aprovechar la sexta dosis, lo que supone "un 20%".

Consideraciones de Pfizer

En todo caso, Pfizer aclara que, tras la dilución de su producto, los viales de la vacuna contienen seis dosis de 0,3 ml, y para extraer seis dosis de un solo vial "se deben utilizar jeringas y/o agujas que no dejen un volumen muerto significativo".

"Independientemente del tipo de jeringa y aguja, si la cantidad de vacuna que queda en el vial no puede proporcionar una dosis completa de 0,3 ml, se debe desechar el vial y cualquier exceso de volumen", añade, porque además "nunca se debe combinar el exceso de vacuna de varios viales".

Minimizar el desperdicio

Señala igualmente que la obtención de seis dosis del vial multidosis actual con las jeringas adecuadas "puede ayudar a minimizar el desperdicio de vacunas y permitir el uso más eficiente de la vacuna".

El laboratorio afirma que al cambiar en estos términos la ficha técnica para la aplicación de la vacuna quiere "aportar claridad a los profesionales sanitarios, minimizar el desperdicio de vacunas y, en última instancia, permitir que más personas en todo el mundo se vacunen en medio de una crisis de salud pública".

También asegura la farmacéutica que cumplirá sus compromisos de suministro "de acuerdo con nuestros acuerdos existentes, que siempre se basan en la entrega de dosis, no en viales, y la ficha técnica válida en ese país".