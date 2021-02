'Perseverance' envía su primer 'selfie' en Marte

Solo un día después de su aterrizaje de vértigo, el todoterreno 'Perseverance' empieza su aventura en Marte. Su primer cometido: enviar su pimer 'selfies' a su planeta madre. Para comprobar que está bien y, por qué no, para enseñar qué tal es su nuevo hogar marciano en el gélido cráter Jezero, situado en el hemisferio norte del planeta.

"El momento que mi equipo soñó durante años, ya es una realidad", escribe el robot en su cuenta de Twitter para ilustrar la imagen que muestra el trepidante descenso a la superficie. Los siete minutos de terror del aterrizaje concluyeron con una foto disparada desde el 'jetpack' en la que se muestra el robot desde arriba momentos antes de que sus ruedas tocaran suelo. En la imagen puede apreciarse la estructura de cables que ayudó al robot a llegar sano y salvo sobre la superficie marciana.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG