Un periodista se hace viral por hacer un directo con los filtros de Facebook activados

Un periodista de la televisión de Carolina del Norte ha logrado captar toda la atención de los televidentes durante una retransmisión en directo. En la conexión para informar sobre una inusual nevada en las cercanías de la localidad de Asheville, Justin Hinton tuvo un pequeño descuido que él mismo se ha tomado con humor.informa Europa Press.

El reportero, de la cadena WLOS ABC 13, no era consciente de que el filtro de realidad aumentada de Facebook estaba activado cuando comenzó a retransmitir en directo. El resultado fue un parte informativo de lo más inusual, adornado con un sombrero de ala, un par de ojos saltones, orejas de gato y un sinfín de accesorios más que, como es evidente, no pasaron desapercibidos más que para el propio Hinton.

El periodista de 31 años se enteró de su error después del directo, justo cuando comenzó a leer los comentarios que los espectadores habían dejado en Facebook. En cuestión de horas, el vídeo se hizo viral.

La anécdota se quedó en eso y el propio Hinton ha aprovechado la situación para poner de manifiesto que con humor todo es más llevadero. Así compartía su rección en Twitter al enterarse del lapsus:

The faces of Justin, brought to you by unknowingly activating a random filter generator during a Facebook Live, wish you a safe and happy snow day. #Oops @WLOS_13 pic.twitter.com/HFC6rpzaSl