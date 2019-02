Una pequeña parte de la realidad

Para realizar el estudio Golpea donde más duele: acceso a la salud y violencia de género , sus autoras, Judit Vall y Caoimhe Rice recogieron datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Poder Judicial, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Observatorio Nacional Contra la Violencia de Género desde el primer trimestre del 2009 al cuarto trimestre del 2016 (año en que comenzaron a hacer el estudio y realizaron la recopilación de datos). Sin embargo, el Poder Judicial no distingue entre mujeres extranjeras con y sin residencia española y, por lo tanto, las autoras no han podido identificar cuántas mujeres inmigrantes estaban indocumentadas y cuántas no. «Si hubiéramos podido contabilizar a las mujeres indocumentadas, el porcentaje de bajada de las denuncias habría aumentado mucho más», cuenta Vall. Este estudio prueba que las denuncias por violencia machista entre las extranjeras son, proporcionalmente, muchas más que las de las españolas, independientemente del RDL 16/2012. Analizando los datos de todos los trimestres de los ocho años que recoge el estudio y de todas las comunidades autónomas, la media de denuncias por violencia machista en mujeres españolas es de 355 por trimestre y comunidad autónoma, mientras que para las extranjeras es de 165. Con respecto al total de mujeres de cada grupo, la media es de 3,35 denuncias por cada 10.000 mujeres españolas para cada comunidad autónoma y trimestre, mientras que, en el caso de las inmigrantes, es de 16 denuncias por cada 10.000 mujeres.