El papa Francisco echa el freno en su tolerancia con la homosexualidad

«Parece que la homosexualidad está de moda y esta mentalidad, de alguna manera, también afecta la vida de la Iglesia». Son palabras del papa Francisco en la entrevista publicada en formato de libro que el misionero claretiano Fernando Prado publica bajo el título La fuerza de la vocación y que, según algunos analistas, supondrá un frenazo a algunas de las actitudes aperturistas que el jefe de iglesia católica mostró al inicio de su mandato. «Es algo que me preocupa porque quizá en algún momento no se haya abordado adecuadamente», dice el Papa sobre la homosexualidad entre curas. Aunque no de forma directa y clara, pero sí evidente, Francisco plantea que los controles para acceder al seminario deben ser más estrictos y dejar fuera a los homosexuales. En la entrevista, el Papa rompe con sus antiguos planteamientos. De él siempre se recuerda la frase que pronunció en el avión de regreso a Roma, procedente de un viaje pastoral a Brasil. «Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo». Aquella reflexión causó impacto, por supuesto, entre la comunidad gay de todo el mundo con creencias religiosas, pero sobre todo supuso un terremoto dentro de la propia iglesia, pues consolidó el poder del lobi gay dentro de algunas congregaciones y propició «el éxodo de heterosexuales del sacerdocio». Esa es la tesis, por ejemplo, del filósofo polaco Andrzel Kobylinski, que durante un tiempo fue académico de la prestigiosa universidad Gregoriana de Roma. En su opinión, «la homosexualidad en el clero ya ha dividido a la Iglesia».

En el libro, Francisco parece tratar de activar un nuevo cortafuegos a la vista de que la jerarquía eclesiástica no consigue sacudirse de encima el drama de la pederastia. En cierto modo, da a entender que el problema está en los criterios de acceso al seminario, que deberían ser, según apunta, más restrictivos. «La recomendación es que las personas con esa tendencia arraigada (la de la homosexualidad) no sean aceptadas ni al ministerio ni a la vida consagrada. El ministerio sacerdotal o la vida consagrada no es su lugar», indica.