Once afectados se personarán

Facua-Consumidores en Acción solicitó formalmente la personación de once afectados como acusación particular por la causa judicial abierta por el brote de listeriosis provocado por productos fabricados por la empresa sevillana Magrudis. El portavoz de la organización de consumidores, Rubén Sánchez, explicó en conferencia de prensa que otros afectados (entre 70 y 80) también pretenden personarse en la causa a través de Facua, pero que aún se encuentran a la espera de recibir la documentación probatoria que se lo permita. Los afectados para los que ha sido solicitada la personación son diez adultos -cinco hombres y cinco mujeres- y un bebé que nació en agosto pasado con listeriosis, todos de la provincia de Sevilla. Rubén Sánchez volvió a pedir la dimisión del consejero de Salud, Jesús Aguirre, de quien ha afirmado que «tendría que dedicarse a otra cosa» por una gestión de la crisis sanitaria que ha calificado de «bochornosa y temeraria». Entre los fallos señalados por Sánchez está que no se hicieran los cultivos que acreditaran listeriosis a pacientes que insistieron en tener los síntomas y haber consumido productos de Magrudis, lo que achacó a un intento de la Junta de Andalucía por «maquillar» las cifras de afectados. Igualmente, ha recordado que la Presidencia del Gobierno andaluz no ha respondido a las solicitudes de Facua para tener una reunión «bilateral y al más alto nivel» en la que mostrar los errores detectados a lo largo de esta crisis sanitaria por la organización de consumidores. Sánchez comparecerá próximamente en el Parlamento andaluz a petición de PSOE y Adelante Andalucía, con la abstención de PP, Ciudadanos y Vox, partidos de los que Sánchez ha dicho que “sus razones tendrán” para no escuchar la información recopilada por esta organización.