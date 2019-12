La odisea de los refugiados

La guerra del Donbass atrapó a la familia Chupryn. Vivían en Makiivka, una ciudad de la región este de Ucrania, la zona que en el 2014 se independizó del resto del país para autoproclamar la República Popular de Donetsk, no reconocida internacionalmente. La escisión desencadenó un conflicto, más o menos explícito, de la que Andrey y Elena decidieron que tenían que huir. Cogieron a sus dos hijos, Valeria y Artur, y volaron hasta Barcelona. Artur tiene solo 10 años y, aunque no dice nada mientras dura la entrevista -que hace posible una traductora de ruso-, es el protagonista de esta historia triste que no tiene un mal final.

Artur venció cualquier distancia política que pudiera existir entre su familia ucraniana y la traductora de ruso que les atendió al llegar a Barcelona, la misma que ahora les acompaña al encuentro con este diario. Tal vez rusos y ucranianos estén enfrentados en el trasfondo del conflicto del Donbass, pero para esta trabajadora eso no supuso un obstáculo cuando conoció a esta familia y, sobre todo, a Artur. Los cuatro estaban durmiendo en un banco de una playa de Barcelona, abrazados y agarrados a sus maletas a la espera de que saliera el sol.

CIFRAS ABRUMADORAS / Hace más de un mes que la familia de Artur emprendió la huida de Donetsk pero en España se dio de bruces con unos servicios sociales colapsados. Como ellos, 10.979 personas han pedido asilo en la provincia de Barcelona hasta el 30 de noviembre, según consta en el registro del Ministerio del Interior. Un aumento que dobla la demanda del 2018 y triplica la de hace dos años. Pero el número de plazas de acogida en la zona, que dependen del Ministerio de Asuntos Sociales, no llega a las 2.300.

«Lo que antes era un caso urgente, como presentarse con menores a cargo, ahora ya no lo es», reconocen fuentes policiales y de la misma Cruz Roja, que gestiona la primera acogida para los solicitantes más vulnerables. Mientras que las demandas se han incrementado, el número de plazas se han estancado. Ahora lo urgente ya no es cobijar a mujeres o a familias con hijos. Ahora lo es únicamente sufrir una enfermedad muy grave. Aunque al ministerio «no le consta» que familias con menores se queden en la calle.

CADENA SOLIDARIA / Es lo que sucedió con la familia de Artur. Habían solicitado un techo en la Cruz Roja, pero la entidad los citó para el 30 de diciembre. El Centre de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona, el último recurso municipal, les pudo cubrir tres días. Después, solo les quedó la playa. Hasta que la traductora rusa, que los conoció cuando los asistía para presentar su solicitud de asilo, los sacó de la calle y comenzó a pagarles un apartamento turístico. «Es que me daba mucha pena el chico», admite la trabajadora.

La cadena solidaria con esta familia no se detuvo en la traductora, porque algunos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) también se rascaron el bolsillo para pagarles más noches a cubierto.

Esta situación de colapso se vive en toda España. El sistema tiene 10.000 plazas para acoger a refugiados, y cerca de la mitad están pensadas para la primera fase, tras la llegada. El primer semestre del 2019, en total, el ministerio cobijó a 18.000 personas, las mismas que todas las del 2018.

El año se cierra con 30.000 personas atendidas, aunque las solicitudes superan las 100.000. «Estamos ampliando el sistema de acogida, porque el número de solicitantes de asilo está creciendo exponencialmente », explican desde el Ministerio de Asuntos Sociales. Este diciembre el Consejo de Ministros aprobó una inversión de 146,5 millones de euros para el plan de refugio, con una aportación extra de 25 millones procedentes de fondos europeos.

Con la familia de Artur aflora de nuevo un problema que anda lejos de hallar solución. La avalancha de demandantes de asilo, sobre todo procedentes de América del Sur (Venezuela, principalmente), ha motivado que el sistema de atención al refugiado sufra una «sobrecarga en toda España», en palabras del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Particularmente, en Madrid y Barcelona. Existe un procedimiento de urgencia, para los casos más graves. Pero el caso de esta familia demuestra que ahora, incluso esta vía, está saturada. Las 1.300 plazas que gestiona la Cruz Roja para la primera atención a los refugiados no bastan. Y estas personas se convierten en ciudadanos sin hogar en una Barcelona de albergues colapsados.

AL FINAL DE LA COLA / Hasta no hace tanto, cuando una persona aterrizaba en España y afirmaba ser un ciudadano perseguido en su país de origen por razones políticas, religiosas o de orientación sexual, se activaba el procedimiento para que lograra el estatus de refugiado. Mientras los funcionarios españoles dirimían si concederlo o no, las distintas entidades que acogen a los refugiados por orden del Estado le proporcionaban un techo y su situación de peticionario le permitía buscar un trabajo legalmente.

Ahora, según subrayan fuentes policiales, muchos de los llamados inmigrantes económicos también han optado por solicitar petición de asilo porque es una forma eficaz de acabar logrando un permiso de residencia, dado que, mientras que el Gobierno central lo estudia -puede demorarse años-, los peticionarios son inexpulsables y acumulan tiempo en suelo español que después los ayudará a regularizar su situación. La tendencia ha causado que familias como los Chupryn, que se ajustan más a la condición de refugiados, se queden al final de la cola.