Ocho detenidos tras denunciar una menor dos agresiones en las fiestas de Castellón

Una menor ha denuciado haber sido víctima en las fiestas de La Magdalena de Castellón de dos agresiones, al menos una de ellas de carácter sexual o puede que las dos, un caso por el que hay ocho investigados detenidos, siete de ellos menores.

Varias decenas de familiares de los supuestos agresores están en la mañana de este viernes en los alrededores de la Ciutat de la Justicia donde deben prestar declaración ante la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Guardia durante la jornada para darles apoyo y reclamar su libertad, lo que ha llevado a aumentar la presencia policial en la zona para evitar incidentes. A las 13 horas ha habido una concentración en la Plaza Mayor de la ciudad de repulsa ante este posible nuevo caso de violencia machista.

Según explica El Periódico Mediterráneo, en un primer momento la menor denunció que en la noche del miércoles al jueves la llevaron a la rampa de un parking donde, pese a su oposición, la agredieron sexualmente.

Pero el diario apunta también que la menor habría relatado que fue víctima de otra agresión grupal días atrás que no denunció por miedo pero que habría trascendido y que conocidos de los autores de la primera serían los autores de la segunda.

Al parecer habría algunos matices sobre esta versión. "No es exactamente así pero no voy a poder concretar la situación. No es exactamente así", ha señalado este viernes Juan Carlos Fulgencio, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

"Se está investigando, es una actuación en la que la mayoría de los investigados son menores, aunque hay un mayor de edad, por poco pero mayor de edad, y se siguen las diligencias. Se está tratando de ordenar qué es lo que pudo ocurrir y determinar las situaciones con las pruebas que aportan las denunciantes", ha apuntado.

Fulgencio hablaba también de otra denuncia de una joven de 17 años por otra posible agresión sexual por la que de momento no ha trascendido que haya detenidos.

PRECEDENTES

El caso llega en la misma semana en la que se ha detenido al menos a tres de los cuatro menores a los que una compañera de instituto de una localidad de la comarca alicantina de la Marina Alta ha denuciado por una posible agresión sexual en grupo el pasado verano. El cuarto se trasladó a Francia y no ha trascendido si también ha sido detenido.

El jueves, la jueza encargada del caso, según ha confirmado el TSJCV este viernes, acordó su internamiento en régimen cerrado en diferentes centros a petición del Ministerio Público y les impuso una medida cautelar consistente en alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima mientras se tramita el procedimiento.

REVICTIMIZACIÓN Y PORNO

Cuestionada por esta coincidencia, Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, ha apuntado que el aumento de las denuncias no necesariamente supone un aumento de las agresiones, lo que estamos consiguiendo es que aumenten las denuncias".

Aún así ha admitido que tenemos un problema con muchos adolescentes que a falta de una educación sexual se educan con la pornografía o lo que circula por las redes.

Oltra ha subrayado que en estos casos el sistema debe acompañar y proteger a la denunciante de manera que el propio proceso se convierta en una revictimización, en un juicio a ella en vez de a sus agresores