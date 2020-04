La OCDE corrige los datos sobre los test en España

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) corrigió ayer las cifras sobre España que había publicado el pasado lunes sobre el número de test PCR realizados para comprobar la presencia del coronavirus en la población tras la polémica generada ayer al conocerse los datos. Según la nueva tabla, España no está en la octava posición de los países miembros, sino en la número 17. Es decir, por debajo de la media.

En un comunicado, el organismo que lidera Ángel Gurría, asumió el error y lamentó «la confusión creada en una cuestión sensible por un debate sobre cuestiones metodológicas». Las nuevas tablas comparativas incluyen los datos actualizados de los 36 estados de la organización tomados de la plataforma Our World in Data (OWID), de la universidad de Oxford.

De esta manera, España queda relegada a la decimoséptima posición con 22,3 test por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media de 23,1 y de los países que lideran la lista como Islandia (135), Luxemburgo (64,6) o Italia (29,7).

La organización explicó que el 17 de abril publicó un primer documento sobre la importancia de los test para salir del confinamiento, y, como las cifras proporcionadas por la OWID caducaron rápidamente, se decidió actualizarlo el día 24. Puesto que los datos de ese organismo eran incompletos, la OCDE decidió completarlos. Las autoridades españolas -con datos compilados por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE)- presentaron los datos desglosados por comunidades autónomas y diferenciando entre las PCR y los test serológicos, pero también enviaron la suma de ambos, por lo que los expertos de la OCDE se decantaron por la cifra conjunta. Eso llevó a España a aparecer como el país que más pruebas había hecho (28,6 por cada 1.000 habitantes), por delante incluso de Alemania.

A raíz de las críticas recibidas, entre ellas las del PP, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que España envió a la OCDE los datos de las pruebas de diagnóstico desglosadas por PCR y test serológicos y que esta los utilizó «como consideró».

Y Sanidad, por su parte, pidió aclaraciones a la organización sobre cómo recoge del resto de los países los datos de los test de coronavirus. Mientras arreciaban las críticas. Ciudadanos quiere que desde el Gobierno se aclare si pidió al secretario de la OCDE que rectificara el informe.

sánchez se defiende / El presidente Pedro Sánchez insistió ayer en que España está entre los países con más test de detención de coronavirus. «Hay pocos países entre los grandes que hagan más pruebas que España y esto demuestra el compromiso de todas las instituciones por tratar de dar una respuesta urgente como es saber quién está contagiado para proceder a su aislamiento», señaló tras el Consejo de Ministros. Incluso se refirió al estudio de la Universidad Johns Hopkins, en EEUU, que «no nos sitúa en el puesto octavo como hacía la OCDE, sino en el quinto en la realización de test totales, con 1.345.560», dijo. Además, recordó que ha comenzado el estudio de seroprevalencia, que será muy representativo para conocer el porcentaje de contagiados.

Tras rectificar su documento para incluir solo las pruebas PCR, la OCDE recordó que los test serológicos, «estén o no incluidos en las comparaciones, son herramientas importantes» y pidió no tratar el ránking como «un concurso de belleza» porque estos «cambian todos los días». Además, en Onda Cero, su presidente negó haber recibido «presiones» del Gobierno español y que exista una «manipulación de los datos. La organización, explicó que «a partir de ahora» y con el objetivo de mantener la coherencia en la medición tendrá en cuenta solo el número de PCR realizadas.