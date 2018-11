Los obispos quieren curas «enteramente varones, es decir, heterosexuales»

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha reivindicado el derecho de la Iglesia a seleccionar a candidatos a sacerdotes «enteramente varones y por tanto, heterosexuales». «Nosotros en nuestra comprensión del ministerio admitimos a diáconos permanentes que sean hombres casados pero en el presbiterado como en el episcopado pedimos varones célibes y dentro de esta configuración de varones célibes pedimos también que se reconozcan y sean enteramente varones y por tanto heterosexuales», ha precisado Argüello.

Así lo indicó ayer viernes durante la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de la CEE, al ser preguntado por cómo va a conjugar la Iglesia Católica la prohibición de los seminarios de admitir a personas homosexuales con las leyes autonómicas contra la LGTBfobia. En relación a estas leyes, el portavoz de los obispos reclamó el derecho de la Iglesia católica a hacer una propuesta antropológica y pidió que un sentimiento no se eleve a «categoría jurídica» para pedir un cambio de sexo. «Se ha elevado a categoría jurídica un sentimiento a la hora de cambiar de sexo y de ir al Registro y decir ahora yo no me llamo Antonio sino Mari Pili o Antonia», añadió.

Horas más tarde, Argüello enviaba un audio en el que pide disculpas por sus palabras «desafortunadas» y se disculpa «si ha podido molestar a algunas personas». «No puedo ni quiero decir que los varones homosexuales no sean perfectamente varones», explica el secretario de los obispos, que ha pedido que se circunscriba su declaración a la pregunta que se hacía en la rueda de prensa, sobre el sacerdocio: «La Iglesia pide que los candidatos sean varones y que su orientación no sea la atracción por el mismo sexo». aclaró el secretario general.