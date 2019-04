Nueva York obliga a la vacunación contra el sarampión en cuatro áreas de Brooklyn

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha ordenado que se vacunen contra el sarampión todos los residentes de varias áreas de la ciudad que no estén vacunados. La medida pretende frenar la reaparición de la enfermedad, sobre todo en el seno de la comunidad judía ortodoxa donde se ha registrado un aumento muy fuerte de casos de sarampión.

La ciudad ha declarado el estado de emergencia de salud en cuatro áreas ubicadas en el distrito de Williamsburg, al noroeste de Brooklyn. Todas las personas "que hayan sido expuestas al sarampión" deben ser vacunadas, bajo pena de una multa de 1.000 dólares (unos 887 euros).

El Departamento de Salud ha advertido a los centros educativos de la comunidad judía en el distrito de Brooklyn, que podrán enfrentar sanciones o ser cerradas si admiten a niños que no hayan sido vacunados contra el sarampión debido al brote de esta enfermedad, del que ya se conocen 285 casos en el estado.

El brote de sarampión continúa creciendo de forma alarmante, afirmó la directora municipal de Salud, Oxiris Barbot, quien recordó que los casos comenzaron el pasado octubre y que muchos de éstos han sido confirmados durante los últimos dos meses, de los cuales 246 casos son niños menores de 18 años.

COMUNIDADES JUDÍAS

Un total de 39 casos se han registrado en adultos y de acuerdo con Barbot, que es pediatra, han ocurrido en individuos que no han sido vacunados o que no cuentan con todas las vacunas, según informó en un comunicado. Destacó que no ha habido muertes relacionadas con el brote pero sí ha habido complicaciones, incluyendo 21 hospitalizaciones y 5 admisiones a la unidad de cuidado intensivo.

De acuerdo con el Departamento de Salud, se han reportado más casos de sarampión en las comunidades judías de Williamsburg y Borough Park en Brooklyn. Cinco de ellos, entre ellos los primeros casos que se conocen de este brote, fueron contagiados durante una visita a Israel, donde está ocurriendo una importante epidemia de la enfermedad.

Barbot hizo un llamamiento a los neoyorquinos y en particular a la comunidad judía ortodoxa a que aprovechen el periodo en que se celebra el "Passover" o Pascua Judía (del 19 al 27 de abril) para obtener la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola para prevenir la propagación del virus.

VIAJES AL EXTERIOR

Indicó además que los individuos que viajen a áreas con extensos brotes de sarampión en curso, incluyendo Israel, Europa, el norte de Nueva York y otras partes de los EEUU deben asegurarse de que ellos y sus hijos están vacunados apropiadamente contra el sarampión.

"Como pediatra conozco que la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola es segura y efectiva. Este brote está siendo alimentado por un pequeño grupo en contra de las vacunas en este vecindario. Han estado propagando desinformación peligrosa basada en datos no respaldados por la ciencia", afirmó Barbot.

"Hemos visto un gran incremento en el número de gente vacunada en este vecindario, pero, en la medida que se acerca el 'Passover' necesitamos hacer todo lo que podamos para asegurar que más gente se vacune", argumentó en el comunicado.

Bardot recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar neumonía, encefalitis, y la muerte y que es fácil de prevenir con una efectiva y segura vacuna. Advirtió además que recién nacidos, mujeres embarazadas y aquellos con un sistema inmune débil no pueden ser vacunados. Por ello, indicó, es importante que todos los que les rodeen se vacunen para protegerles de contraer el virus que puede tener serias complicaciones en esta susceptible población.