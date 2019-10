El Nobel de Medicina 2019 premia a los descubridores de cómo las células se adaptan a los niveles de oxígeno

William G. Kaelin Jr, Peter J. Ratcliffe y Gregg L. Semenza se han llevado el Nobel de Medicina "por sus descubrimientos sobre cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno".

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL