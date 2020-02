Un niño de 8 años paga las deudas de comedor de todo su colegio tras ganar 3.600 euros vendiendo llaveros

Todos los años, el colegio de primaria Benjamin Franklin, en Washington, dedica una semana a promover la bondad entre sus alumnos. Este año uno de sus alumnos, Keoni Ching, de 8 años, ha recaudado dinero para pagar las deudas de comedor de todos los alumnos del colegio haciendo llaveros que vendió por 5 dólares (algo más de 4 euros y medio).

Al finalizar la campaña, el estudiante entregó a su director un cheque valorado en 4.015 dólares (más de 3.600 euros), dinero suficiente para pagar las deudas de comedor de todos los estudiantes de su colegio y donar el resto a otros colegios.

El gesto del pequeño no ha pasado desapercibido entre los medios que, tras una entrevista con sus padres, descubrieron el motivo que lo impulsó a llevarlo a cabo. Keoni se inspiró en Richard Sherman, estrella de la NFL, la liga de fútbol americano, que el año pasado donó 27.000 dólares (más de 24.500 euros) para pagar la deuda del comedor de los estudiantes de un colegio.

Con ayuda de su familia, Keoni comenzó a fabricar llaveros personalizados en diciembre del año pasado y llamaron al proyecto 'Keychain Kindness' (llaveros de la bondad) en honor a la semana de la bondad. Hasta la fecha se han hecho un total de 300.

El proyecto tuvo muy buena acogida entre todo el mundo. Una persona llegó a donar 1.000 dólares (más de 900 euros).

It is commendable that Keoni Ching saw a problem for his fellow students and acted in such a way to help provide relief. And yet, student lunch debt is still a thing. https://t.co/ZOx8GsAqrk Magic Micah (@magruder85) February 5, 2020

Tras el éxito, Keoni planea continuar fabricando y vendiendo llaveros, esta vez para donarlos a un hospital infantil local.