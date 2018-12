La 'niña sin miedo' estrena nueva ubicación frente a la Bolsa de Nueva York

La popular estatua de bronce de la Niña sin miedo, que le ha "plantado cara" durante año y medio al emblemático toro de Wall Street entre alabanzas y críticas, ha sido trasladada a su nueva ubicación permanente frente a la Bolsa de Nueva York.

Obra de la escultora uruguayo-estadounidense Kristen Visbal, la niña recordará ahora ante la sede bursátil de EEUU la importancia de la diversidad de género en la dirección empresarial, mensaje que busca trasladar su impulsora, la firma de inversión State Street Global Advisors (SSGA).

La niña sin miedo, celebrada por su actitud desafiante, fue instalada sin autorización en el 2017 por el Día de la Mujer (8 de marzo) frente a la estatua del toro de Wall Street, donde una placa con huellas deja hoy constancia de su paso y explica que "está de camino a la Bolsa", que se le apoye "hasta que llegue".

POLÉMICA CON EL AUTOR DEL TORO



La estatua iba a permanecer solo unos días allí como símbolo de la lucha por la igualdad de género, pero la fuerte acogida del público llevó al ayuntamiento de Nueva York a prolongar su exhibición un año más, lo que le granjeó las críticas del artífice de la pieza inicial del lugar, el toro.

Pero mientras que el artista de origen italiano Arturo Di Modica acusó a la ciudad de "violar sus derechos legales" e infringir sus derechos de expresión artística, al mismo tiempo decenas de miles de personas reunieron firmas para que la niña se quedara allí mas tiempo.

"En el 2017 las pruebas eran fuertes: las compañías con mujeres líderes tienen mejores resultados, pero había pocas mujeres en lo alto. Así que decidimos actuar y creamos a la niña sin miedo, un símbolo de la fuerza femenina. Le dimos un escenario y el mundo la llevó a su corazón", relata SSGA en un vídeo publicado.

Este pasado lunes, en el día de la mudanza, SSGA hizo un balance positivo de este símbolo con el que pidió cambios en el mundo de las empresas y apuntó que "301 añadieron una mujer directora y 28 se comprometieron a hacerlo", aunque afirmó que solo se trata del comienzo.

MÁS "MUJERES LÍDERES"

Ahora, al "plantar cara" a la Bolsa de Nueva York, su "nuevo hogar", la niña tiene una plataforma más amplia que le da "un impacto aún más grande a su mensaje: los negocios de éxito necesitan mujeres líderes", según mantiene la firma, que busca inspirar a las jóvenes a ser ambiciosas sin miedo.

A la inauguración de la estatua asistieron representantes políticas junto a la vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa, Betty Liu, el principal responsable de SSGA, Cyrus Taraporevala, y su responsable de inversiones globales, Lori Heinel (en la foto).

