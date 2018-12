Netflix y Amazon minimizan su acceso a datos privados de usuarios de Facebook

Facebook sigue sumando agujeros en su imagen corporativa y tiempo le costará sacarse de encima la percepción de que la red social es un coladero de datos personales de sus usuarios. Pero es que además una investigación de 'The New York Times' sobre la empresa de Mark Zuckerberg ha acabado salpicando a otras grandes plataformas de internet como Amazon y Netflix, que en plena presión judicial, con la primera demanda federal a Facebook por violaciones de privacidad, tratan de desmarcarse y niegan cualquier 'contrabando' de información no autorizada.

Según el diario estadounidense, Facebook compartió más datos personales de sus usuarios con los gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, Yahoo y Netflix de lo que estaba autorizado y de lo que se había conocido hasta ahora. Sin consentimiento de los 2.200 millones de integrantes de la red social, la empresa de Zuckerberg generó así un modelo de negocio a través de la publicidad. Cuanta mayor información se le aporta a un algoritmo de un usuario, mayor es su nivel de afinación para lanzarle publicidad personalizada de acuerdo con su perfil.

"HABILITAR EXPERIENCIAS"

Facebook ya afirmó el miércoles por la noche que nunca ha dado acceso a información "sin el permiso de la gente", y Amazon y Netflix también han hecho lo propio. La primera ha alegado este jueves que solo utiliza los datos proporcionados por Facebook para "habilitar las experiencias" de esta red social.

"Amazon utiliza las API (interfaces de programación de aplicaciones) proporcionadas por Facebook para habilitar las experiencias de Facebook para nuestros productos. Por ejemplo, dar a los clientes la opción de sincronizar los contactos de Facebook en una tableta de Amazon", ha asegurado la compañía en un comunicado. "Utilizamos la información solo de acuerdo con nuestra política de privacidad ", ha proseguido, dando a entender que sus clientes han dado el visto bueno a sus actuaciones.

"EN NINGÚN MOMENTO"

En cuanto a Netflix, un portavoz de la empresa Netflix han defendido que "en ningún momento" accedieron a los mensajes privados de la gente en Facebook, ni pidieron la posibilidad de hacerlo. Así, han recalcado que "a lo largo de los años", la compañía ha intentado "múltiples maneras de hacer que Netflix sea más social", por ejemplo, a través de la función que lanzaron en 2014 y que permitió a los miembros recomendar programas de televisión y películas a sus amigos de Facebook a través de Messenger o Netflix. Esta función, como señalan, "nunca fue muy popular", así que la compañía la desactivó en 2015.

'The New York Times' tuvo acceso a centenares de documentos internos de la compañía de Mark Zuckerberg que revelan cómo compartió los datos sin el consentimiento de los usuarios y generó así su modelo de negocio a través de la publicidad. Según su información, Facebook autorizó a Bing, el buscador de Microsoft, a ver todos los nombres de las amistades de los usuarios de Facebook.

A Netflix y a Spotify les permitió leer los mensajes privados de sus usuarios.

La red social también dio a Amazon acceso a los nombre de los usuarios e información de contacto y a Yahoo le permitió ver publicaciones de las amistades.

Algunas de estas prácticas ocurrieron al menos hasta los meses de verano, cuando salpicada por múltiples escándalos de privacidad, Facebook había dicho públicamente que ya no lo permitía.