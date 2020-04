Los neoyorquinos entonan desde las ventanas el "New York, New York" de Frank Sinatra

"Empieza a difundir la noticia, hoy me marcho, quiero ser parte de ella, Nueva York Nueva York" cantaron los neoyorquinos este jueves desde ventanas, balcones y azoteas, haciendo uso del himno extraoficial de la Gran Manzana, "New York, New York" de Frank Sinatra, para rendir tributo al personal sanitario durante la pandemia del coronavirus.

Un buen número de neoyorquinos se unieron así a la iniciativa impulsada por el coro "Peace of Heart", que interpretó la canción en directo a través de internet y que fue difundida por dos canales de radio locales el WKCR (89.9 FM) y el WBAI (99.5 FM).

La canción comenzó a las 19.02 hora local (02.02 GMT del viernes) tras los dos minutos de aplausos que los habitantes de la ciudad de Nueva York realizan diariamente, al igual que en otras ciudades del mundo, para agradecer a los trabajadores sanitarios su esfuerzo y dedicación.

Mientras que en las calles residenciales de los distritos de Brooklyn y Queens los vecinos salían a las puertas de sus casas para escuchar y cantar la canción, muchos de los residentes de Manhattan, a falta de espacios abiertos, bailaban y entonaban los míticos versos de Sinatra en lo alto de las azoteas o en los pequeños balcones que forman las tradicionales salidas de incendios.

"¡Os queremos, neoyorquinos! ¡Cuidaos!", gritaba una entusiasta ciudadana micrófono en mano al terminar la canción.

"Amamos Nueva York y seguiremos luchando"

En su página web, "Peace of Hart", formado por voluntarios, asegura que canta gratuitamente en comunidades necesitadas: "Amamos Nueva York y seguiremos luchando", subrayan.

El perfil de Facebook de la iniciativa, que se lanzó esta semana, convoca a los neoyorquinos a cantar en directo y solos por "los sanitarios y los trabajadores esenciales en la primera línea de la batalla contra la pandemia de la covid-19".

El integrante del coro Robert Hornsby aseguró que desde que lanzaron la iniciativa, más de 50.000 personas se han unido y otras 2.000 se han comprometido a participar.

"Como miembros de un coro que canta para unir a la gente, esta es nuestra manera de generar un mayor sentido de comunidad, sin que se deje de mantener la distancia física apropiada. Podemos alzar nuestras voces juntas en honor de quienes ponen diariamente sus vidas en peligro por mantenernos seguros y cuidar de nosotros", dijo el codirector del coro Andrew Dykeman en un comunicado.

Según las últimas cifras del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, el epidentro de la pandemia en EE.UU., cuenta ya con más de 117.000 infectados de coronavirus y cerca de 7.600 fallecidos.